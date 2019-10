Un mese fa non c' era partita | ora possiamo farcela | dice Bianconi

Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Per i prossimi 5 anni sono disposto a sacrificare lavoro e famiglia e in ogni caso il 28 mattina mi sveglierò sereno perché so che a 70 anni non avrò rimorsi per non aver accettato questa sfida”. Parla così in una breve intervista al Corriere della Sera Vincenzo, il candidato Pd-5S al vertice della Regione Umbria, che sa che “non sono tanti gli imprenditori che si mettono in gioco”, in Umbria come in Italia. Per poi aggiungere: “Unfa non c'era proprio. Oggi siamo competitivi”. Certo, “Salvini è qui in Umbria tutti giorni” e “sta attuando il metodo già visto in Sardegna”, maè sicuro che “dopo le elezioni, al di là risultato, Salvini non si farà più vedere”. Ma perché una Regione come l'Umbria, governata da sempre da sinistra e centro, rischia oggi di svoltare a destra? Per il candidato Pd-5Stelle la spiegazione risiede nel fatto che l'Umbria “paga ...

