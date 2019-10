Spoiler U&D | Ida Platano a Riccardo Guarnieri | ' Voglio viverti di nuovo'

Spoiler U&D - registrazione 17 ottobre : Ida e Riccardo si baciano : A Uomini e donne continuano ad andare avanti le storie tra i partecipanti alla ricerca dell'anima gemella. Oggi, 17 ottobre, c'è stata la registrazione del trono over e i protagonisti, come riferito da il Vicolo delle News, sono stati Ida e Riccardo, la coppia al centro del gossip del momento. Ida ha deciso di dare un'altra possibilità al bel tarantino e in studio la situazione si è infuocata nel giro di pochi istanti. In seguito tra i due è ...

U&D Over - Spoiler del 16 ottobre : Guarnieri sfoggia un fisico invidiabile alla sfilata : Oggi, 16 ottobre, andrà in onda una puntata di Uomini e Donne Trono Over durante la quale il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri sarà nuovamente al centro dell'attenzione. Dopo aver finalmente dichiarato i suoi sentimenti a Ida nell'appuntamento precedente, il pugliese parteciperà insieme ad altri cavalieri del parterre alla sfilata tutta al maschile, mettendo in mostra un fisico mozzafiato. Anche Armando salirà sulla passerella, nonostante ...

Spoiler U&D di oggi 16 ottobre : Riccardo si spoglia e si mostra in intimo (VIDEO) : Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Uomini e donne trono over, di cui stando alle anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, andrà in onda la tanto attesa sfilata dei cavalieri, che si metteranno in gioco in una sfida di seduzione. Gli animi all'interno dello studio del dating show Mediaset si scalderanno, soprattutto quando sfilerà Riccardo, che metterà in ...

U&D - Spoiler puntata del 15 ottobre : gioco della mela per Gemma e JeanPierre : Continuano i colpi di scena anche nel secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e che andrà in onda martedì 15 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate su Witty tv, nel nuovo appuntamento vedremo Gemma e JeanPierre cimentarsi nel gioco della mela, mentre finalmente Riccardo cederà alle insistenze di Maria De Filippi e leggerà ad Ida la lettera in cui le ...

U&D - Spoiler puntata oggi 14 ottobre : Guarnieri dichiara il suo amore alla Platano : oggi 14 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne dove, stando alle anticipazioni, vedremo un clamoroso colpo di scena riguardante Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Secondo quanto pubblicato sulle pagine social ufficiali del programma e attraverso gli spoiler forniti dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che nella puntata in onda oggi ...

U&D - Spoiler registrazione Over : Guarnieri abbandona in lacrime dopo il rifiuto di Ida : Lo scorso 11 ottobre è avvenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne nella quale vi sono stati clamorosi colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate sul sito 'Il Vicolo delle news', pare che Riccardo abbia deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi dopo aver ricevuto un sonoro due di picche da Ida. La Platano, infatti, dopo la lettera di settimana scorsa e dopo aver passato del tempo con il suo ex, ...

Spoiler U&D : Ida lascia Riccardo e sente ancora Armando - Gemma bacia Jean Pierre : Ieri, venerdì 11 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne: le anticipazioni che impazzano in rete svelano che è stata ancora una volta Ida Platano la protagonista indiscussa della giornata. La dama ha spiazzato tutti confessando di non provare più nulla per Riccardo Guarnieri che, solo 7 giorni prima, si era dichiarato a lei con una lettera. Gemma Galgani, invece, prima ha gioito per il bacio che si è ...

Spoiler U&D Trono Over : Ida chiude con Riccardo - lui esce dallo studio in lacrime : Nella giornata di venerdì 11 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Over. Stando al racconto de Il Vicolo delle News, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbe arrivata la parola fine. Ida per mesi avrebbe rincorso Guarnieri nel tentativo di riconquistarlo, ma invano. Anche se va detto che per ben due volte è stata proprio la dama a mandare a monte i vari tentativi di riallacciare i rapporti. Lo ...

Spoiler U&D : nell'ultima registrazione Raselli bacia Giovanna - lei litiga con Tina : Giovedì 10 ottobre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne e che ha visto protagonisti ancora una volta i due tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Da quanto riportano le anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news', sembra che i due giovani, si contenderanno oltre a Veronica, anche la nuova arrivata Giovanna. Quest'ultima, rifiuterà l'invito di Zarino di uscire in esterna, in quanto già uscita con ...

U&D - Spoiler Classico puntata di oggi : Veronica delude Giulio e sceglie Zarino : oggi 11 ottobre, a partire dalle 14.45 su canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al Trono Classico di Uomini e donne e dove vedremo come proseguirà il percorso dei tre tronisti Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli. Dopo l'abbandono di Sara Tozzi andato in onda nell'appuntamento di ieri, vedremo quindi i tre tronisti alle prese con la conoscenza di corteggiatrici e corteggiatori. In particolare, nella puntata ...

U&D - Spoiler 10 ottobre : la Tozzi abbandona il trono - in studio Nathaly Caldonazzo : Oggi giovedì 10 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al trono Classico, che riserverà non poche sorprese. Stando alle anticipazioni fornite dal sito "Il Vicolo delle news" e dal promo pubblicati su Witty Tv, nella nuova puntata, i fan del dating show di Maria De Filippi, assisteranno all'abbandono della tronista Sara Tozzi, la quale annuncerà la clamorosa decisione. In studio ...

U&D - Spoiler oggi 9 ottobre : lite tra la Galgani e Anna - viene citato Giorgio Manetti : oggi 9 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove, stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo una nuova lite tra Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le due dame, dopo quanto avvenuto la settimana scorsa, riprenderanno a litigare, con la Galgani che arriverà a dare della 'sciacquetta' da quattro soldi alla rivale. Verrà ...

U&D - Spoiler puntata 8 ottobre : l'ex di Ida indispettito dal rapporto di lei con Incarnato : Oggi, 8 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e donne dedicato al Trono Over dove i fan del dating show di Maria De Filippi scopriranno quale sarà la reazione di Riccardo dopo aver saputo del bacio scattato tra l'ex Ida Platano e il cavaliere Armando. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle news e riguardanti la registrazione dello scorso 24 settembre, Guarnieri sarà particolarmente ...

U&D Spoiler - Guarnieri ci riprova con Ida : il cavaliere legge una lettera alla dama : Grandi novità a Uomini e Donne: durante la registrazione del trono over dell'1 ottobre, Riccardo Guarnieri ha preso coraggio ed ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con Ida Platano. Una volta al centro dello studio, il cavaliere ha letto una lettera alla dama nella quale ha dichiarato il suo amore e ha chiesto alla sua ex di dare un'altra possibilità alla loro storia d'amore. Ida, confusa ed emozionata, ha ballato con Riccardo: i due ...