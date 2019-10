“Sciacalli!” Povera Nadia Toffa | la scoperta è rivoltante Ecco come stavano usando il

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Esistono persone al mondo che non si fermano davanti a nulla, neanche di fronte al dolore causato dalla morte. E in questa triste vicenda c’entra (purtroppo, verrebbe da dire, vista la gravità). Tutto inizia con un documento firmato proprio dalla Iena scomparsa e la richiesta di denaro. Così due malviventi hanno messo in piedi una tentata truffa ai danni di tre parroci nel bresciano sfruttando il nome della Iena scomparsa a causa di un aggressivo tumore al cervello. Una truffa a nome proprio della. Quello che è accaduto nel bresciano è deplorevole non solo perché illegale, ma anche ai limiti della moralità e del rispetto per chi non c’è più. Due persone si sono presentati a tre parroci dicendo di essere stati incaricati dalla Iena morta lo scorso 13 agosto per donare una consistente cifra alla chiesa. Ovviamente non c’era nulla di vero e le persone in questione ...

