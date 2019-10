Ora Boris Johnson deve affrontare di nuovo il parlamento

Brexit - Boris Johnson : "Trovato l'accordo con l'Ue. Ora pensiamo al costo della vita e alla sanità" : Trovato l'accordo sulla Brexit con l'Unione europea. "Abbiamo un nuovo grande accordo che riprende il controllo: ora il Parlamento dovrebbe concludere la Brexit sabato, così possiamo passare ad altre priorità come il costo della vita, il servizio sanitario nazionale, i crimini violenti e il nostri a

Dopo essersi incontrati - Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancOra possibilità per un accordo su Brexit : Dopo essersi incontrati privatamente a Wirral, nel nord dell’Inghilterra, il primo ministro britannico Boris Johnson e il primo ministro irlandese Leo Varadkar hanno detto che c’è ancora possibilità per un accordo su Brexit. Il Regno Unito e l’Unione Europea stanno

Boris Johnson ha ancOra un futuro? : Nonostante i fallimenti dell’ultimo mese, il primo ministro britannico è stato accolto come un eroe al congresso del suo partito e sta andando piuttosto bene nei sondaggi

Boris in minOranza : Contarsi, accusarsi, maledirsi e poi ricontarsi, sei con me o sei contro di me? La politica britannica è diventata un’amante ansiosa, mi ami o non mi ami, mi ami davvero o fingi – è quel che accade quando alle idee, all’amore, si sostituiscono i calcoli, le astuzie e le tattiche, e un invito a pranz

Londra. Boris Johnson è senza maggiOranza : cresce ipotesi rinvio Brexit : Cosa farà Boris Johnson? Il nuovo “dittatore” di Londra ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera

Brexit - Boris Johnson scricchiola : non ha più la maggiOranza in Parlamento : L'esperienza di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito rischia di giungere al capolinea. Come annunciato dal leader dei LibDem Jo Swinson, l'ex sottosegretario Philip Lee, a causa della sua contrarietà alla Brexit, ha abbandonato l'ultimo seggio della Casa dei Comuni che teneva in piedi l

