Nintendo Switch è nuovamente la console più venduta nel mese di settembre negli USA

Un giocatore riceve un Nintendo Switch Lite con i tasti sbagliati : Nintendo Switch Lite, la console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch, è disponibile dallo scorso 20 settembre.Molti giocatori hanno acquistato la piccola console di Nintendo, ma a qualcuno è accaduto qualcosa di piuttosto singolare.L'utente Reddit Leviatan CL, sostiene di aver ricevuto il suo Switch Lite con i tasti...sbagliati!Leggi altro...

Nintendo Switch ha venduto oltre 15 milioni di console dal lancio negli USA : Le vendite Switch e Switch Lite hanno totalizzato oltre 15 milioni di unità vendute dal lancio dell'ibrida nel 2017.Queste statistiche tengono conto solo delle vendite in Nord America, in base ai dati interni di Nintendo.A settembre, le vendite in questa regione sono aumentate di oltre il 20%. Secondo il gruppo NPD che tiene traccia delle vendite di giochi negli Stati Uniti, Nintendo Switch è stata la console di videogiochi più venduta per 10 ...

Zumba Burn It Up è ora prenotabile anche sull’ eShop di Nintendo Switch! : Zumba®, il fenomeno globale che ha portato divertimento e fitness in tutto il mondo – con oltre 15 milioni di persone partecipanti ai corsi, in 186 paesi diversi – aprirà le danze su Nintendo Switch™ il 19 novembre in digitale e il 22 novembre in formato fisico, pubblicato da 505 Games. Già prenotabile sugli store dei principali retailer, Zumba® Burn it Up! sarà ...

Felix The Reaper - il puzzle game musicale - è disponibile ora per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, l'editore Daedalic Entertainment e lo sviluppatore indipendente Kong Orange hanno pubblicato Felix The Reaper, un titolo eccentrico che unisce commedia romantica ad un'avventura puzzle 3D. Con il talento vocale di Sir Patrick Stewart nel ruolo del narratore, Felix The Reaper è uscito oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC Windows e Mac tramite Steam e GOG.com ed è anche disponibile come parte di ...

Nintendo non sta pubblicizzando Overwatch per Switch e sembra disposta a rimborsare i giocatori dopo il caso Blizzard-Blitzchung : Il popolare Overwatch è sbarcato anche su Nintendo Switch, ma sembra che Nintendo non abbia supportato a dovere il gioco di Blizzard al lancio.Ma non solo, pare anche che la grande N sia disposta a rimborsare i giocatori in seguito al caso Blizzard-Blitzchung.Le polemiche scatenate dal ban di 6 mesi del pro-player hanno, fondamentalmente, allontanato Nintendo da Blizzard ed è insolito vedere rimborsi da parte della compagnia.Leggi altro...

Nintendo annuncia lo Switch Winter Tour 2019 : Al via la nuova edizione del Nintendo Switch Tour, evento itinerante dedicato ai titoli di maggior successo per la console Nintendo Switch. Nove tappe per una serie di imperdibili weekend nei principali centri commerciali d’Italia, pensati per guidare i fan alla scoperta della famiglia di console più versatile in circolazione e dei suoi giochi. L’edizione invernale del Nintendo Switch Tour ...

Overwatch : Legendary Edition è in arrivo oggi su Nintendo Switch : Dalle 20:00 (CEST) di oggi, per gli utenti di Nintendo Switch di tutto il mondo è disponibile Overwatch: Legendary Edition! Dopo tre anni di contenuti, aggiornamenti e migliorie di gioco, l'acclamato sparatutto a squadre di Blizzard Entertainment arriva su Nintendo Switch con un cast di 31 eroi in costante evoluzione e diverse modalità di gioco, amichevoli e competitive, che si svolgono in 28 diverse ambientazioni di tutto il mondo. Gli utenti ...

The Witcher 3 : il nuovo trailer annuncia l'arrivo del gioco su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED è lieto di annunciare l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunter Complete Edition su Nintendo Switch. Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni, Hearts of Stone & Blood and Wine, e 16 DLC gratuiti.L'uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition è ...

The Witcher 3 è disponibile da oggi per Nintendo Switch! : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi legati a The Witcher, annunciano che The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition è disponibile da oggi per Nintendo Switch! Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e TUTTI i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni – Hearts of Stone & Blood and Wine – e 16 DLC ...

Override Mech City Brawl da oggi è disponibile per Nintendo Switch! : L’azienda sviluppatrice di videogiochi indipendente Modus Games ha oggi annunciato che Override: Mech City Brawl è ora disponibile per Nintendo Switch, permettendo ai giocatori di prendere liberamente a cazzotti la faccia degli altri robot mentre si è in giro! Il primo gioco rilasciato dallo studio di nuova formazione Modus Studio Brazil, Override per Nintendo Switch, includerà tutti i ...

Blizzard : l'evento di New York per il lancio di Overwatch su Nintendo Switch è stato cancellato : Blizzard ha annullato l'evento di New York destinato a celebrare il rilascio di Overwatch su Nintendo Switch domani presso uno dei negozi Nintendo. I fan sono stati in grado di iscriversi gratuitamente all'evento utilizzando i loro, e le prime 150 persone sarebbero state in grado di incontrare alcuni dei doppiatori del gioco.Nintendo si è scusata per gli eventuali disagi causati, nonostante abbiano affermato che la cancellazione è stata una ...

Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch - la nuova IP emulerà The Witcher 3? : È un finale di 2019 particolarmente ricco di titoli di un certo livello, ma è chiaramente fuori discussione che qualunque videogiocatore non possa non lanciare un pensierino a Cyberpunk 2077. La nuova IP prodotta dai ragazzi di CD Projekt RED ha fin da subito calamitato le attenzioni della community degli utenti del vasto e variegato mondo videoludico, complice il grandissimo impegno messo in mostra dal team polacco nel portare sugli schermi ...

BRAIN TRAINING del DR. KAWASHIMA arriva a Gennaio 2020 su Nintendo Switch : Preparati a sfidare il tuo cervello in vari modi con BRAIN TRAINING™ del Dr. KAWASHIMA per Nintendo Switch, in arrivo in Europa il 3 Gennaio 2020, in esclusiva per Nintendo Switch. Divertiti con nuovi esercizi, alcuni dei quali utilizzano la Telecamera IR di movimento* del Joy-Con destro, oppure allenati con gli esercizi classici dei precedenti titoli BRAIN TRAINING usando uno stilo (incluso nella versione ...

Nintendo Switch supera i 10 milioni di unità vendute in tutta Europa : Le vendite europee di Nintendo Switch crescono di anno in anno, e con grandi titoli come Luigi Mansion 3, Ring Fit Adventure e Pokémon Spada e Pokémon Scudo in arrivo a breve sono destinate ad aumentare ancora.La famiglia di console Nintendo Switch si sta avviando verso il suo terzo Natale, registrando vendite di hardware in forte aumento di anno in anno e raggiungendo un'importante risultato, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale ...