MotoGP | GP Giappone 2019 | arriva la pioggia a Motegi per una qualifica per niente scontata

MotoGP - GP Giappone 2019 : orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv : Sabato 19 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motegi. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica e ne vedremo davvero delle belle su un tracciato estremamente impegnativo ed esigente che metterà a dura prova i centauri e le moto. Le prove libere del venerdì hanno già ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Giornata positiva - vedremo se la pioggia cambierà tutto…” : Valentino Rossi è fiducioso dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Le novità portate in pista hanno dato segnali positivi e il pesarese sembra fiducioso in vista del prosieguo del weekend. Andiamo a sentire il suo punto di vista dopo la FP2. VIDEO: L’ANALISI DI Valentino Rossi alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Giappone 2019 : “Ho ritrovato il feeling con la moto - e domani con la pioggia…” : Dopo tanto tempo si vede un leggero sorriso sul visto di Danilo Petrucci, che chiude con l’ottavo tempo complessivo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Come mai questo ottimismo per il pilota della Ducati? Le spiegazioni sono due: un nuovo feeling con la sua GP19 e il fatto che domani il meteo potrebbe dargli una mano. “Finalmente ho ritrovato una buona confidenza con la mia moto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La moto non era a posto - non ho potuto lavorare in ottica gara” : Marc Marquez conclude senza brillare le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Il campione del mondo, infatti, ha riscontrato più problemi del solito alla sua Honda e lo conferma nelle interviste al termine della giornata. “Abbiamo lavorato diversamente rispetto al solito – ammette ai microfoni di Sky Sport – Sin dalla FP1 abbiamo intrapreso un percorso, ma abbiamo fatto fatica sotto ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Ho provato diverse novità - domani vedremo il comportamento sul bagnato” : Valentino Rossi chiude con fiducia le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, ha centrato il quinto tempo nella FP2, che lo ha messo comodamente nelle prime 10 posizioni, pensando soprattutto alle qualifiche di domani. Il nove volte campione del mondo ha sfruttato i 90 minuti odierni per provare alcune novità. Il suo commento al termine del venerdì di Motegi punta ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi prove libere. Quartararo “anti-Marquez” - Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling : Era stato buon profeta Marc Marquez nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Lo spagnolo aveva previsto che il francese Fabio Quartararo sarebbe stata una “bega” non da poco. Il cronometro odierno ha confermato questa impressione perché, quando si è dovuto spingere e fare sul serio, l’alfiere della Yamaha Petronas ha fatto la differenza, ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : cosa può portare il nuovo stile di frenata a Valentino Rossi : Importante novità per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi nel corso delle prime due sessioni di prove libere della tappa nipponica ha provato il cambio del suo stile di frenata, passando da tre a due dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere : Non sembra avere fine il calvario di Jorge Lorenzo alla Honda HRC. Lo spagnolo è entrato in un vortice di negatività da cui non sembra in grado di uscire in tempi celeri, come testimoniano le difficoltà incontrate anche quest’oggi nella prima giornata di prove libere in Giappone sulla pista di Motegi. Il maiorchino ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata a quasi 2″ di ritardo dalla vetta, confermandosi il pilota Honda ...

MotoGP in tv - GP Giappone 2019 : orari FP3 e qualifiche su Sky e TV8 - programma - streaming e differite (sabato 19 ottobre) : Si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone 2019 del Motomondiale. Sulla pista di Motegi, infatti, le tre classi si contenderanno la pole position nel corso delle qualifiche. Come consuetudine la giornata nipponica prenderà il via con la terza sessione di prove libere (anche la FP4 per la classe regina), quindi toccherà ai cronometri parlare. Chi sarà il più veloce sul tracciato Giapponese? La pioggia dovrebbe fare la sua ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi cambia stile di frenata e passa alle due dita : Valentino Rossi le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi ha cambiato il suo stile di frenata, passando da 3 a 2 dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la leva del freno della sua Yamaha. Andiamo, quindi, a capire nel dettaglio cosa ha proposto il pilota di Tavullia nel corso delle prove libere ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...