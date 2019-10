Matteo Salvini inchioda Boldrini | Lerner e Saviano | Migranti morti coi buoni al

Come Matteo Salvini vuole riprendersi il suo popolo : A Roma non andrà in scena la manifestazione del centrodestra e nemmeno la celebrazione della nuova destra, da Berlusconi a Casapound. Quello di domani sarà il ritrovo della comunità Salviniana, che si stringe intorno al capitano e lo incorona di nuovo Come unico leader, rilanciandone slogan, concetti e visioni. In questo senso, a essere fuori posto non è Casapound, ma Berlusconi.Continua a leggere

Mara Carfagna contro Matteo Salvini e Casapound in piazza a Roma : si spacca Forza Italia : La tartaruga di Casapound ribalta Forza Italia. È Mara Carfagna a guidare la rivolta azzurra contro la manifestazione di piazza di Matteo Salvini sabato a San Giovanni a Roma. All'evento della Lega, sotto lo slogan "Orgoglio Italiano" ha aderito Giorgia Meloni e poi, a ruota, anche Silvio Berlusconi

Matteo Salvini - il retroscena : "Giuseppe Conte in tv contro di lui? Matteo Salvini lo sfonda" : È la settimana dei confronti televisivi. O meglio, del confronto televisivo: quello tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si è consumato martedì sera a Porta a Porta, arbitro su Rai 1 Bruno Vespa. Un duello tv che, in qualche misura, è al centro del retroscena tratteggiato da Augusto Minzolini su Il

Matteo Salvini sulla crisi di governo con i 5 Stelle : "Il mio errore? Avrei dovuto conoscere meglio Roma" : Matteo Salvini scenderà in piazza a Roma per protestare contro il nuovo governo. "Noi siamo gli unici matti che riempiranno la piazza più grande della Capitale, mentre gli altri si rifugiano in salette e teatrini. La gente ha chiesto alla Lega di dare un segnale contro il governo truffa e contro l'a

“Beccata così!”. Francesca Verdini - la svolta super sexy della fidanzata di Matteo Salvini : Dopo la storia d’amore con la conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ Elisa Isoardi, Matteo Salvini, ex premier e leader della Lega ha trovato stabilità in amore con Francesca Verdini, la figlia del collega Denis. Mesi fa i due sono comparsi insieme alla prima di “Dumbo”, il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono ...

Matteo Salvini contro la tassa sulla plastica : "È un governo di cretini" : Sguardo serio e parole pesantissime contro il governo M5s-Pd. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce la manovra, che porta in dote 12 miliardi di nuove tasse. Tra queste, anche la cosiddetta tassa-Greta Thunberg, ovvero la gabella sulla plastica. Interpellato sul provvedimento, intercettato a Terni

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

Matteo Salvini replica agli auguri di pronta guarigione di Renzi : "Non mi pagano per litigare" : Non molla di un millimetro, Matteo Salvini. Dopo il malore che lo ha colpito a Trieste, con conseguente ricovero e dimissioni, è tornato in piazza in Umbria, per la campagna elettorale in vista del voto alla regionali. E da Corciano, provincia di Perugia, ha risposto agli auguri di pronta guarigione

Matteo Renzi - Lucio Presto lo ha "allenato" in vista del duello a Porta a Porta con Matteo Salvini : Si torna ancora al duello televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, andato in scena nello studio di Porta a Porta martedì 15 ottobre, arbitro sul ring Bruno Vespa, padrone di casa a Rai 1. Si torna per svelare un dettaglio sul fu rottamatore, di cui dà conto Repubblica. Si parla della persona ch

Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini : «Era meglio se ti aiutavi a casa tua» : Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini dopo il confronto Rai a Porta a Porta con Matteo Renzi. "Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa...

Chef Rubio - sfregio a Matteo Salvini dopo il malore : "Dato che fai le foto pure quando doni il sangue..." : Ogni giorno un nuovo capitolo del delirio continuativo di Chef Rubio. L'ultimo è, come sempre, grottesco e altrettanto scandaloso. L'uomo che aveva attaccato i due poliziotti uccisi in questura a Trieste (giusto per citare uno dei suoi ultimi sfondoni), oggi se la prende col suo bersaglio preferito,

Matteo Salvini - malore a Trieste : «Solo una colica - ora sto bene». E Renzi twitta : «Rimettiti e torniamo a litigare» : Piccolo imprevisto per Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che stamattina ha avuto un lieve malore: per la precisione una colica, una fase iniziale di calcolosi...

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta che fa una figuraccia arriva qualcosa : proiettili in busta - coliche… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...