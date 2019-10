Francesco Monte incanta la giuria Panariello | “Non ti davo una lira!”

Francesco Monte È MICHAEL BUBLÈ/ Parla Giulia Salemi : 'Non mi pento…' - Tale e Quale - : FRANCESCO MONTE è MICHAEL BUBLÈ, video: in attesa della sua esibizione sul palcoscenico di Tale e Quale Show, Giulia Salemi…

Jessica Morlacchi a Tale e Quale : “Programma pazzesco. Reality show : perché no?”. E su Francesco Monte e Isabella… : Jessica Morlacchi intervista Gossipetv: le dichiarazioni su Tale e Quale show e su Francesco Monte Continua il momento magico di Jessica Morlacchi. L’ex cantante dei Gazosa sta vivendo una vera e propria rinascita artistica. Dopo la fortunata esperienza a Ora o mai più l’interprete ha lasciato il segno nella nona edizione di Tale e Quale […] L'articolo Jessica Morlacchi a Tale e Quale: “Programma pazzesco. Reality show: ...

Giulia Salemi dopo Francesco Monte sto riprendendo in mano la mia vita : L’ex gieffina Giulia Salemi sta riprendendo in mano la sua vita e la serenità dopo la relazione con Francesco Monte, fine che l’ha segnata particolarmente. Al settimanale “Chi “la Salemi si è raccontata a cuore aperto parlando di ciò che ora la sta rendendo più felice e soddisfatta il lavoro. Quel poco o tanto che ho l’ho ottenuto da sola e mi sto prendendo le mie rivincite: sono tornata sul red carpet di Venezia, sono tornata a Miss ...

Giulia Salemi : "Dopo la storia con Francesco Monte sono stata male. Ho capito che chi ti ama lo fa per quello che sei" : E' la girl power per eccellenza, l'anno scorso abbiamo potuto conoscerla più a fondo nei mesi in cui è stata reclusa nella casa del Grande Fratello VIP, oggi Giulia Salemi sta riprendendo in mano la sua vita e una serenità tolta dopo la relazione con Francesco Monte, terminata all'inizio della scorsa estate, fine che l'ha segnata particolarmente.Dalle pagine del settimanale Chi l'ex gieffina nonché ex concorrente di Pechino Express si è ...

Francesco Monte - Giulia Salemi confessa : “Mi sentivo sbagliata” : Giulia Salemi racconta un retroscena sulla sua relazione con Francesco Monte Giulia Salemi e Francesco Monte si sono detti addio all’inizio della scorsa estate. Il concorrente di Tale e Quale Show ha iniziato una nuova storia d’amore con la modella Isabella De Candia, mentre l’influencer è ancora single e pronta a innamorarsi di nuovo. Giulia Salemi si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi e ha parlato proprio della ...

Francesco Monte super innamorato : le parole per il compleanno di Isabella : Francesco Monte super innamorato di Isabella De Candia. Gli auguri per la sua fidanzata Procede a gonfie vele la relazione tra Francesco Monte e la sua Isabella De Candia. I due stanno ormai insieme da un po’ di mesi e sembrano legati da un grandissimo amore. Il modello tarantino, dunque, scoppia di felicità. Che abbia […] L'articolo Francesco Monte super innamorato: le parole per il compleanno di Isabella proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte imita Rag’n’Bone Man - Salemme : “Sei un artista” : Video Francesco Monte che imita Rang’n Bone Man: standing ovation a Tale e Quale Show Francesco Monte è tornato a stupire a Tale e Quale Show. Dopo la deludente imitazione di Cesare Cremonini, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato tutti senza parole nei panni di Rang’n Bone Man. Il tarantino si è calato […] L'articolo Francesco Monte imita Rag’n’Bone Man, Salemme: “Sei un artista” proviene da ...

Francesco Monte a Tale e Quale Show. Panariello : “Perdiamo pubblico” : Tale e Quale Show, Francesco Monte imita Rag’n’Bone Man: Carlo Conti fa una battuta Anche nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2019, andata in onda oggi, venerdì 11 ottobre, Francesco Monte ha stupito sia il pubblico in studio che quello da casa, con l’imitazione di Rag’n’Bone Man. E inevitabili sono state alcune battute fatte da Carlo Conti e dai membri della giuria di Tale e Quale Show 9. Nel dettaglio il ...

La Vita in Diretta - Francesco Monte : frecciatina a Giulia Salemi? : Francesco Monte a La Vita in Diretta tira una frecciata a Giulia Salemi? Nella puntata odierna de La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno ospitato nel loro salotto Francesco Monte. L’argomento di oggi è stato la Vita di coppia e il concorrente di Tale e Quale Show si è espresso a riguardo. Il tarantino ha tirato una frecciata a Giulia Salemi? Francesco Monte ha dichiarato che in amore bisogna saper contenere la rabbia ...