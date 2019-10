Daniele Belardinelli | svolta nelle indagini sull' ultras ucciso | un arresto per omicidio

Scontri Inter-Napoli - scattano le manette per l’ultras che uccise Daniele Belardinelli : l’accusa è pesantissima : La polizia ha arrestato il 39enne Fabio Manduca, accusato di omicidio volontario per la morte di Daniele Belardinelli, avvenuto lo scorso 26 dicembre 2018 Sono scattate le manette per il tifoso del Napoli che, lo scorso 26 dicembre 2018, ha travolto con la sua auto e ucciso Daniele Belardinelli durante gli Scontri che hanno preceduto il match tra l’Inter e la società del presidente De Laurentiis. Mourad Balti Touati/LaPresse Si ...