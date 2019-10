Bob | Flavio Roda | “Serviranno più soldi per riammodernare la pista di Cortina per le

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) A margine della presentazione delle squadre degli sport invernali per l’annata 2019-2020, il presidente della FISIha parlato della situazione legata alladi bob “Eugenio Monti”, che è designata per la specialità alle Olimpiadi di Milano-2026.ritiene che, per la riqualificazione, non siano sufficienti i 40 milioni messi a disposizione, e ne servano invece di più. Queste le parole del numero 1 della FISI: “E’ unache andrà ammodernata con investimenti importanti. Secondo me andrà alzato un po’ il bugdet“. Sull’impiantistica: “Serviranno il nuovo palasport di Milano e questi lavori per lada bob di. Il resto è già esistente e funzionante, servono solo migliorie. Adesso, però, prima di tutto bisognerà che il Governo approvi questa legge olimpica che è molto importante per le ...

