Bimbo precipitato mentre era a scuola | è gravissimo | “Era solo quando è caduto”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) E’ ricoverato in rianimazione in condizioni molto gravi il bambino di prima elementaredalle scale dellaa Milano. Il piccolo ha subito un trauma cranico severo, per cui è stato operato, lesioni interne e la frattura del bacino ed è in prognosi riservata. Eraè caduto Era uscito dall’aula per andare in bagno e si trovava dail bambino di 6 anni che questa mattina e’ caduto dal secondo piano fino al piano interrato, nella tromba delle scale della“Pirelli”, in via Goffredo da Bussero a Milano. E’ quanto risulta dalle indagini della squadra di polizia giudiziaria della Procura di Milano. Da quanto risulta da una primissima ricostruzione, non vi sarebbero testimoni oculari dell’accaduto. Finora, da quanto si è saputo, sono stati sentiti a sommarie informazioni le maestre e anche il resto del personale che ...

