A che ora iniziano le qualifiche della MotoGP? Diretta | differite | programma SKY e TV8

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 18 ottobre - Letizia Paternoster impegnata ora nella Tempo Race. Poi toccherà a Viviani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Tocca ora alla Tempo Race dell’Omnium femminile. 16.05 Dunque doppietta tedesca con Brennauer e Brausse. Terzo posto per Katie Archibald e quarto per l’irlandese Kelly Murphy. Chiude quinta Silvia Valsecchi che sfiora la finale per il bronzo. 16.01 3:23.401! Brennauer demolisce il Tempo di Brausse e passa in testa. 16.00 Brennauer sta girando fortissimo, nettamente prima per ...

Teresa Bellanova ad Agorà - con la vanga sui Cinque stelle : "che cosa sono per me i grillini" : Teresa Bellanova non usa giri di parole. E agli alleati di governo Cinque stelle lo dice chiaramente: "Alle elezioni noi e il Movimento 5 stelle saremo avversari", sottolinea in diretta da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre. "Ci siamo fatti carico di una grande responsabilità. Ora dovevamo salvare l

Giappone - tifone Hagibis : ancora danni - colpito anche il ciclismo olimpico : Il tifone Hagibis ha provocato ingenti danni e almeno 77 morti, e dopo rugby e Formula1, fa sentire i suoi effetti anche sul ciclismo olimpico: tra le conseguenze provocate dalle piogge torrenziali e dai forti venti, ci sono anche frane e cedimenti dell’asfalto sul percorso della prova in linea dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (un tratto di strada attualmente è chiuso). La zona interessata è quella nei pressi di Sagamihara sulla strada ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv : Sabato 19 ottobre si disputano le qualifiche del GP del Giappone 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Motegi. Si preannuncia una battaglia serratissima per la conquista della pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica e ne vedremo davvero delle belle su un tracciato estremamente impegnativo ed esigente che metterà a dura prova i centauri e le moto. Le prove libere del venerdì hanno già ...

Franco Battiato - «Torneremo ancora» e la sua musica - che sta benissimo : «Come sta Battiato?». Gli sciacalli, le polemiche, l’accanimento. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. «Ma Franco come sta?». Alla conferenza stampa milanese del suo nuovo album, Battiato non è presente. «E il maestro? Dov’é?». Shock in my town. No, non stiamo straparlando. Anche se ultimamente qualcuno l’ha fatto. Quello qui sopra non è il testo della sua nuova canzone (citazioni a parte). In Torneremo ancora, Battiato ha ...

iPad di settima generazione : premiati iPadOS - lo schermo e la tastiera - non è ancora il sostituto perfetto di un notebook : Il nuovo iPad di settima generazione, che è in vendita dal 30 settembre, ha introdotto una serie importante di novità rispetto al predecessore. Lo storico schermo da 9,7 pollici è stato rimpiazzato con un display Retina da 10,2 pollici. E’ anche arrivata l’integrazione dello Smart Connector per utilizzare la tastiera SmartKeyboard. Abbiamo voluto provarlo approfonditamente per valutare se valga la pena acquistare questo nuovo ...

Tokyo 2020 – che disastro in Giappone : il Tifone Hagibis colpisce ancora - frane e cedimenti nel percorso della prova su strada di ciclismo : Il tigone Hagibis devasta il percorso della prova in linea su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Il Tifone Hagibis continua a fare disastri, coinvolgendo il mondo dello sport: dopo aver costretto gli organizzatori dei Mondiali di Rugby 2019 a cancellare diverse partite e gli organizzatori del Gp del Giappone di Formula 1 ad annullare qualsiasi attività in pista nel sabato di qualifiche, adesso si fionda sul mondo del ciclismo ...

Eni - Descalzi : “La società di mia moglie che ha lavorato per il gruppo in Africa? Non posso conoscere tutti i suoi investimenti” : “Mia moglie è una imprenditrice che ha molteplici attività all’estero, dove vive e lavora, come posso essere a conoscenza di tutti gli investimenti che ha effettuato nel tempo o che intende fare? Allo stesso modo, lei non s’interessa delle mie attività“. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, risponde così, in un’intervista al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, alla domanda sulla società Petrol ...

Tosse - mal di gola e raffreddore : le infezioni respiratorie “aumenteranno nelle prossime settimane - anche a causa dell’ora solare” : Tosse, mal di gola e raffreddore: colpito mezzo milione di bambini e adolescenti italiani. “In base ai dati che ho elaborato, attualmente abbiamo una situazione di morbilità simile a quella che negli ultimi 5 anni abbiamo rilevato alla fine del mese di settembre, cioè 10 giorni dopo l’apertura delle scuole. Insomma, quest’anno la prima epidemia di raffreddore dopo la ripresa delle lezioni è arrivata in ritardo, complice il ...

Sondaggi elettorali Emg - Conte piace più ai democratici che ai pentastellati : Sondaggi elettorali Emg, Conte piace più ai democratici che ai pentastellati È la manovra economica la protagonista dell’ultimo dei Sondaggi elettorali di Emg. E le misure della finanziaria, non ancora definitive del resto, sono al centro delle domande. Nel complesso l’opinione pubblica appare favorevole a diversi provvedimenti. Una maggioranza è sia per una tassa sulla plastica, che per un abbassamento della soglia del ...

MotoGp - Valentino Rossi e le novità della Yamaha : “non siamo ancora pronti. Leva del freno? Dico che…” : Il Dottore ha analizzato il lavoro svolto in pista oggi, soffermandosi anche sulla nuova Leva del freno provata nella seconda sessione di libere Obiettivo centrato per Valentino Rossi nella prima giornata di libere del Gran Premio del Giappone, il Dottore è riuscito a staccare il quinto tempo nelle FP2, mettendosi in tasca l’eventuale pass per la Q2 in caso di pioggia al sabato. AFP/LaPresse Tante cose provate dal pilota della ...

Terni - morta la donna che aveva mangiato risotto ai funghi velenosi. Ancora grave il marito : È morta a causa di una insufficienza epatica acuta causata da Amanita falloide Giorgia Raschi, la 74enne che era finita all'ospedale di Terni dopo aver preparato e consumato un risotto con questo tipo di funghi che il marito aveva raccolto intorno al Polino. Gravi Ancora le condizioni di quest'ultimo, mentre il figlio sarebbe sulla via della guarigione.Continua a leggere

MotoGP in tv - GP Giappone 2019 : orari FP3 e qualifiche su Sky e TV8 - programma - streaming e differite (sabato 19 ottobre) : Si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio del Giappone 2019 del Motomondiale. Sulla pista di Motegi, infatti, le tre classi si contenderanno la pole position nel corso delle qualifiche. Come consuetudine la giornata nipponica prenderà il via con la terza sessione di prove libere (anche la FP4 per la classe regina), quindi toccherà ai cronometri parlare. Chi sarà il più veloce sul tracciato Giapponese? La pioggia dovrebbe fare la sua ...

Michelle Hunziker e Maria De Filippi ad Amici : ora parla Maurizio Costanzo : Maurizio Costanzo commenta la staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ad Amici Celebrities La staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ad Amici Celebrities sta facendo discutere parecchio nell’ultimo periodo. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e che ha destato più di qualche perplessità nei fan del talent show e negli […] L'articolo Michelle Hunziker e Maria De Filippi ad Amici: ora parla Maurizio Costanzo ...