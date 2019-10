Rubano in una villa di Monreale | il giudice li condanna a pagare i danni

Salerno - Rubano una statua sulla tomba di una ragazza : la denuncia della madre : A compiere il furto, secondo gli inquirenti, sarebbero stati gli abituali ladri di “metallo”. Questi malviventi sono soliti trafugare materiale in rame e bronzo per rivenderlo nel mercato clandestino. sulla tomba in marmo sono rimaste solo le dita di un piede della statua di bronzo rubata nel cimitero di Eboli, in provincia di Salerno. Un furto sacrilego denunciato alle forze dell’ordine dalla madre di una giovane ragazza deceduta qualche tempo ...

Milano. Gli Rubano la bici nel giorno del compleanno - gli agenti gliene comprano una nuova : Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti fanno una colletta per donargliene una nuova. Succede

Rubano i giochi della figlia malata di leucemia. L'appello del papà : "Mettetevi una mano sulla coscienza" : “Grazie, grazie, infinitamente grazie”. Cominciano così le disperate parole che papà Fabio Pardini scrive in un post su Facebook. Stando al racconto del padre, domenica scorsa, 6 ottobre, nella notte, in via Sabotino a Roma, qualche ladro ha pensato di rubare i giochi della figlia che l’uomo teneva nella sua macchina. La bambina, di soli 5 anni, però, come scrive il padre nel post “lotta tra la vita e ...

Milano : Rubano profumi per un valore di 540 euro - un arresto e una denuncia : Milano, 14 set. (AdnKronos) - rubano profumi per un totale di 540 euro. A Milano, in un negozio Upim di via Cuneo, due ragazze di 19 e 16 anni sono state fermate dal direttore del negozio che ha chiamato subito la polizia. La ragazza, è stata arrestata con l'accusa di furto pluriaggravato in concors

Ladri Rubano una scatoletta con le ceneri del papà defunto del padrone di casa - credevano fosse cocaina : Una banda maldestra di Ladri è riuscita a entrare in un lussuoso appartamento Jefferson City nel Missouri ed ha rubato tutto ciò che ha trovato in casa. In particolare lo sguardo dei Ladri si è concentrato su una scatoletta che conteneva polvere. I tre hanno subito pensato che quella polvere fosse cocaina e se ne sono appropriati. I Ladri hanno portato anche via una Xbox, denaro contate e molti gioielli. La banda di Ladri, tre ...

Brindisi - Rubano un'auto e la polizia li insegue : ladri si schiantano contro una rotatoria : Si sono vissuti momenti di paura ieri sera 29 agosto a Brindisi, intorno all'una di notte, nel pieno centro della città, dove due ladri hanno rubato una Renault Clio parcheggiata in via Carso, nel rione Cappuccini. L'azione non è però sfuggita ad una pattuglia della polizia che, una volta individuata la vettura rubata, si è messa all'inseguimento dei soggetti. Tuttavia questi ultimi non si sono fermati e hanno continuato la loro folle corsa per ...