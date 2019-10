Rizzoli | “Prime giornate con troppi errori | poi ci siamo ripresi”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 17 ottobre 2019) "Il voto agli arbitri dopo le prime 7di Serie A? Divido il voto in due parti: nelle prime due-tresotto la sufficienza, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti regolamentari ed era normale qualche difficoltà iniziale, poi ciripresi e abbiamo trovato la strada giusta e le giuste linee interpretative". Lo ha detto designatore degli arbitri, Nicola, ospite nella sede di Sky per un workshop. "al Var? Nonostante l'utilizzo del Var, quest'anno sono stati commessi sei, che sono molti, anche secomunque all'1,3% disul totale delle decisioni prese. Ma, soprattutto, tre di questi sei dovevamo evitarli - sottolinea-. Ad oggi gli interventi sono stati 33, quasi uno ogni due partite, che è molto in confronto alle statistiche della passata stagione. L'obiettivo è quello di cercare di arbitrare meglio in campo per evitare di ...

