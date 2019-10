Paul Gascoigne assolto dall' accusa di molestia sessuale

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'ex calciatore della nazionale ingleseera statoto di aver aggredito sessualmente una donna su un treno.è arrivato alla Teesside Crown Court per ascoltare di persona il verdetto con la sua squadra legale e il manager personale Katie Davies. Il 52enne era statoto di aver "baciato energicamente e da ubriaco" una passeggera in viaggio sul treno in servizio da York a Newcastle nell'agosto 2018.lacrime e assoluzioneha pianto sul molo, subito dopo la sentenza di assoluzione, e ha ringraziato la giuria per gli applausia galleria pubblica quando è stato annunciato il verdetto di non colpevolezza. È stato anche dichiarato non colpevole per l'altraminore di aggressione. La giuria, composta da otto uomini e quattro donne, ha emesso un verdetto di maggioranza di 10 a 2 contro l'. Il giudice Peter Armstrong ha ...

