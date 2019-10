L’immunità serve a tutelare i diplomatici | non a evitare responsabilità La Santa Sede

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il 27 agosto scorso muore in un incidente d’auto il 19enne Harry Dunn. Le autorità inglesi presumono che sia coinvolta nell’incidente una cittadina americana, Anne Sacoolas. Omicidio colposo è la pista giudiziaria. Gli inquirenti le dicono di rimanere a disposizione della giustizia. Anne Sacoolas è moglie di un agente statunitense in Gran Bretagna. Lui e la moglie hanno lo status diplomatico. Anne Sacoolas fugge in aereo e si rifugia negli Stati Uniti. Londra chiede invano che lo status diplomatico sia revocato per processare la donna. Boris Johnson, il premier britannico, lo chiede espressamente. Washington risponde picche. Cose che capitano, commenta il presidente Donald Trump con grazia salottiera. “E’ un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me”. Segue un profluvio ...

