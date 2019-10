Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) I bassi tassi di interesse sui BTp rendono ilitaliano sostenibile ma i problemi di medio termine non sono stati risolti. Bastaerebbe poco per rimettere la traiettoria dei conti «in una fase esplosiva». Intanto l'economia globale «è vicina alla velocità di stallo ma non ci sarà recessione». Ma gli elementi di incertezzamolti

fisco24_info : Pimco: bene l’Italia, ma alto debito e crescita debole restano in agguato: I bassi tassi di interesse sui BTp rendo… -