Francesca Fialdini non usa mezzi termini con Caterina Balivo | “È stato uno choc”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)è stata una delle ultime ospiti di ‘Vieni da me’. Nel salotto tv dila conduttrice fiorentina si è raccontata tra carriera e vita privata. L’esordio èsul rapporto con Tiberio Timperi, con cui ha condiviso la conduzione de La vita in diretta e di cui si è molto sparlato nei mesi scorsi: “È un cinema Tiberio: ogni giornata è diversa, è totalmente imprevedibile. È un po’ come giocare a ping pong, ma allo stesso tempo è una persona vera: è franco, è un grande pregio. Ma siamo amici”.Laha anche parlato della sua infanzia durante l’intervista: “Sono sempre stata un maschiaccio. A volte ho menato, ero ingestibile: vestivo come un maschietto e mi comportavo come un maschietto. Avevo questo caratterino un po’ ribelle, non mi piacevano le regole: non mi piacevano le gonnelline e cose così”. Tra una battuta sulla sua fede calcistica, la ...

