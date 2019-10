Curling | l’Italia si prepara agli Europei Gli uomini al Masters Champery | donne in raduno

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Inizia ufficialmente la stagione invernale e l’Italia è pronta per incominciare il cammino di avvicinamento. La nostra Nazionale maschile parteciperà alche scatterà domani in Svizzera e sul ghiaccio scenderà la formazione tipo con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin che sono stati inseriti nel girone A insieme alla Svezia di Edin, alla Norvegia di Ramsfjell, all’Inghilterra di Reed e alla Svizzera di Iseli. Gli azzurri, che puntano ai quarti di finale di questo prestigioso torneo, cercheranno di capire il loro stato di forma in vista della rassegna continentale che andrà in scena tra un mese a Helsingborg (Svezia), primo appuntamento dell’anno che rappresenta un importante trampolino di lancio verso i Mondiali di fine stagione. L’Italia femminile si è invece ritrovata a Pinerolo, alhanno partecipato ...