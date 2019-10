Aiutò il boss a sfuggire alla cattura | arrestato poliziotto per concorso esterno Il gip

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Quando la polizia era andata arrestarlo la notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018, ilRocco Devona della cosca Megna di Papanice non c’era a casa. Scorrendo la chat di Telegram sul suo cellulare, però, gli investigatori hanno trovato un messaggio poche ore prima del blitz. C’era scritto solo “Ehi” e proveniva da un numero registrato nella rubrica sotto il nome “Amore mio”. In realtà quel contatto non era la moglie delma il sovrintendente capo della polizia di Stato Massimiliano Allevato, 52 anni, in servizio presso la questura di Crotone. Con l’accusa dicon la ‘ndrangheta e rivelazione di atti coperti dal segreto d’ufficio ilè statodai suoi stessi colleghi. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita stamattina su richiesta del gip Carlo Paris che ha condiviso le indagini coordinate dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e ...

