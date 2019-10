Siria | Consiglio regionale lombardo ' Giunta chieda a governo stop armi a Turchia'

Siria - al Consiglio Ue lo stop dell’export di armi alla Turchia. Italia e Francia : “Europa parli con una voce sola” : La Turchia e il conflitto Siriano al centro del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione comune sullo stop alla vendita delle armi ad Ankara, già effettivo in Germania e Francia. L’annuncio di Berlino e Parigi e la proposta Italiana arrivano dopo l’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria che in pochi giorni ha già causato la morte di decine di civili e dopo che anche ...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Siria - la Francia : «Al Consiglio Ue la questione sanzioni alla Turchia» : La questione delle sanzioni europee contro la Turchia dopo l’offensiva contro le forze curde nella Siria nord-orientale «è sul tavolo e sarà discussa al Consiglio europeo la prossima settimana». Lo ha detto il Segretario di Stato francese agli affari europei, Amelie de Montchalin

La Turchia : le nostre truppe sono entrate in Siria. Si riunisce il consiglio di sicurezza Onu : Il Segretario di Stato Americano si è dissociato dall’offensiva militare turca: gli Stati Uniti non hanno dato il via libera all’invasione. Trump: i terroristi? Nessun problema, scapperanno in Europa