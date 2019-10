Perturbazione in transito nel nord Italia | miglioramento da giovedì

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma - Il cedimento dell'alta pressione ha consentito l'ingresso sull'di un'intenso fronte atlantico che ha portato maltempo nella giornata di oggi su diverse regioni, latransiterà poi verso est interessando seppur marginalmente anche le regioni meridionali nella giornata di mercoledì seguita da un ritorno dell'alta pressione. Da giovedì condizioni migliori per tutti ma sembra che durerà molto poco, tra venerdì e il weekend infatti è atteso un nuovo e intenso peggioramento a causa dell'ennesimaatlantica. Meteo mercoledì: nel complesso soleggiato al Centrocon qualche annuvolamento sulla Toscana settentrionale e qualche foschia o nebbia al mattino in Val padana in dissolvimento nelle ore centrali. Maggiore variabilità al Sud con qualche veloce piovasco insu Campania, ...

