Montecatini | studenti filmano topo nella cucina dell’Istituto Alberghiero Rischiano la

Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) Un gruppo diche frequentano l'Istituto"Ferdinando Martini" di, in provincia di Pistoia, rischia la sospensione per aver divulgato sui social network il video di unche scorrazzava tra pentole e piatti delladella scuola durante la normale attività didattica.

CatelliRossella : Montecatini, studenti filmano il topo in cucina e rischiano la sospensione - PasCoNaples : Andrebbe sospeso il preside, non gli studenti. Montecatini, studenti filmano il topo in cucina e rischiano la sosp… - ultimenotizie : Hanno filmato un topo nei locali della scuola e ora un gruppo di studenti dell'Istituto alberghiero 'Ferdinando Mar… -