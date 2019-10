Moma di New York | mezzo miliardo per un restyling che lega opere e tecniche lontane nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Nelle nostre gallerie e spazi ampliati per spettacoli, conversazioni e arte, vedrai più arte in modi nuovi. Preparati a scoprire nuove voci e nuove prospettive”. Nel portale del Museum of Modern Art si preannuncia l’ormai prossima riapertura di quello che è stato spesso considerato il principale museo di arte moderna del mondo. Unin piena regola per il contenitore newyorchese, sulla 53esima strada, che attrae ogni anno 3 milioni di visitatori. L’inaugurazione del “nuovo” sarà il 21 ottobre, dopo l’ennesimo intervento, dopo quello realizzato, tra il 2002 e il 2004, dall’architetto giapponese Yoshio Taniguchi, che ha quasi raddoppiato gli ambienti a disposizione, con circa 58mila metri quadrati di nuovi spazi. Divenuti insufficienti. Per questo motivo ecco il nuovo ampliamento di 47mila metri quadrati, con un incremento di circa ...

faunaticss : RT @faunaticss: dal 21 Ottobre il @MuseumModernArt MoMA di New York avrà nuovi spazi grazie all'ampliamento appena concluso ed anche una p… - 56Factory : RT @ArteMagazine: New York, conto alla rovescia per la riapertura del nuovo MoMa - NencioNencini : RT @ArteMagazine: New York, conto alla rovescia per la riapertura del nuovo MoMa -