Mercato Juve | colpo di scena | Rabiot via a gennaio | arriva il nuovo trequartista!

CalcioMercato Juve : Cavani si sarebbe offerto ai bianconeri : Edinson Cavani potrebbe presto liberarsi a parametro zero poichè il suo contratto è in scadenza. Le trattative con il Paris Saint Germain sono in corso da settimane, ma non vi è ancora alcun accordo sul rinnovo, poiché le parti rimangono distanti. Pertanto il suo entourage sta esaminando altre possibilità, il che è naturale. In effetti, ci sono diversi incontri in programma per l'entourage dell'attaccante, e uno dei club che incontreranno è la ...

CalcioMercato Juve : Icardi - Kane e Gabriel Jesus - possibili nomi per il settore avanzato : La Juventus sta preparando l'importante partita di Serie A contro il Bologna prevista per sabato 19 ottobre alle ore 20:45, in attesa della terza giornata di Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Oltre che di calcio giocato, a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato, in particolar modo le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. La Juve vuole alleggerire la rosa e potrebbe cedere diversi ...

CalcioMercato Juventus - Paratici annuncia la doppia cessione a gennaio! : Calciomercato Juventus- Mercato estivo da autentica protagonista e bianconeri pronti a recitare un ruolo di primo rilievo anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Secondo quanto evidenziato dalla “Gazzetta dello Sport“, Fabio Paratici sarebbe uscito alla scoperto per quel che riguarda alcune mosse in uscita in vista dei gennaio. Il diretto sportivo bianconero […] L'articolo Calciomercato Juventus, Paratici ...

Mercato Juventus - Paratici allo scoperto : “Sì - andranno via a gennaio” : Mercato Juventus- Come evidenziato dalla “Gazzetta dello Sport” e come annunciato da Fabio Paratici, la Juventus sarebbe pronta a dire addio a Perin e Pjaca in vista della prossima sessione di Mercato invernale. Un doppio addio scontato, confermato in maniera totale dal direttore sportivo della Juventus: “Per Mario Mandzukic c’era la possibilità del Qatar. Decideremo con lui ora. C’è il Manchester United? Non posso ...

CalcioMercato Juventus - le parole di Paratici su Mandzukic e sul contratto di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì”. Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport 24 da Amatrice a margine del premio intitolato a Manlio Scopigno. “Riteniamo di essere a un buon punto ma ancora con grandi margini di miglioramento” ha aggiunto Paratici a proposito dell’andamento della stagione. “Mandzukic? Parleremo ...

Mercato Juventus - colpo grosso dal Chelsea : Sarri lo vuole a Torino : Mercato Juventus – Sono solo tre le partite in Premier League di Pedro con la maglia del Chelsea. L’attaccante spagnolo non è più un punto fermo del club londinese, che sta pensando sempre più a ringiovanire la squadra. Dalla prossima estate difficilmente, dunque, ci sarà spazio per l’ex Barcellona, pronto a intraprendere una nuova avventura, magari in Italia. Mercato Juventus, Pedro dal Chelsea Il calciatore conosce molto bene ...

CalcioMercato Juventus : obbiettivo blindare Szczesny con un rinnovo fino al 2023 : Il Calciomercato della Juventus non guarda solo ai possibili colpi in entrata. Fabio Paratici inizia ad affrontare anche le questioni interne e se i rinnovi di Matuidi e Caudrado sono le situazioni più calde, presto si parlerà anche di Wojciech Szczesny. Il francese e il colombiano sono in scadenza di contratto e i colloqui sono imminenti perché il rischio è quello di perderli a parametro zero la prossima estate. Il polacco è invece legato con ...

CalcioMercato Inter : la Juventus sarebbe pronta a tornare su Icardi : Il grande tormentone di Calciomercato la scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, che lo ha messo pubblicamente sul mercato. L'ex capitano, però, non aveva intenzione di muoversi da Milano e solo l'ultimo giorno ha deciso di accettare la cessione, in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro al Paris Saint Germain. Prima del ...

CalcioMercato Juve - assalto a Pogba : doppia contropartita allo United : Calciomercato Juve- Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Pogba in vista della sessione di mercato invernale. Tutto potrebbe dipendere dalla reale presa di posizione del diretto interessato. Di fatto, Pogba potrebbe decidere di lasciare il Manchester United già a gennaio qualora il club inglese faticasse a raggiungere il 4° posto valido per la prossima ...

Mercato Juve - è fatta : Mandzukic allo United - ecco quanto incasserà Paratici : Mercato Juve- Ora ci siamo, secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Express”, Juventus e Manchester United avrebbero trovato l’accordo per il passaggio in Premier League di Mario Mandzukic. Stando a ciò che riportato la stampa inglese, l’attaccante croato sarebbe pronto a dire sì ai Reds già a partire dalla prossima sessione di Mercato invernale. Il diretto interessato sarebbe entusiasta del suo ...

CalcioMercato Juventus : potrebbe arrivare Rakitic a gennaio - nel mirino forse Dani Olmo : Il Calciomercato non si ferma mai. Stanno infatti arrivando numerose voci per quanto riguarda la Juventus. Le ultime novità si concentrano su Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona e della Nazionale croata. Il club bianconero sarebbe pronto all'assalto per il giocatore di origine balcanica, il quale vorrebbe lasciare la Catalogna. Rakitic, infatti, non sta collezionando un buon minutaggio a Barcellona e non ha certamente un buon ...

CalcioMercato Juventus - Paratici ha deciso : 4 cessioni a gennaio - c’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Come anticipato, dopo un’estate travagliata sul fronte mercato, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a qualche novità, soprattutto in chiave cessioni. Certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe trasferirsi al Benfica dopo il forte ...

Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul Mercato - le ultime sulle condizioni di Zapata - Sanchez e Chiesa : Juve pronta AL colpo SUL mercato – Seppur in tono minore, si parla sempre di calciomercato. La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto l’assalto già nel mercato di gennaio, nella trattativa potrebbe essere inserito Rabiot che al momento non sembra rientrare nei piani del club bianconero e che ha giocato poco in questa prima parte di stagione. In uscita anche Pjaca, che sta riprendendosi lentamente ...

Mercato Juventus : Tuttosport svela l’importante novità : Mercato Juventus – Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, la dirigenza della Juventus è a lavoro con l’intenzione chiara di migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Stando a quanto riferito dalla testata giornalistica piemontese, Fabio Paratici e soci, sarebbero sulle tracce di uno dei profili più interessanti che il panorama calcistico internazionale ha messo in mostra ...