Inter | infortuni Sanchez e Sensi potrebbero costringere Conte a lanciare il 3-4-2-1

Inter - infortunio Sanchez - Rueda : 'Se si opererà - dovrà stare fermo almeno due o tre mesi' : Desta non poche preoccupazioni per la squadra nerazzurra il recente infortunio di Alexis Sanchez, il noto attaccante dell'Inter di origine cilena, subito nel corso della sfida tra Cile e Colombia sabato 12 ottobre. E' stato uno scontro con il giocatore colombiano Juan Cuadrado durante la partita giocata in Spagna a costringere Sanchez ad abbandonare il campo. Quest'ultimo è caduto a terra dopo essere stato colpito sulla gamba destra dal ...

Inter : l'infortunio di Sanchez può spianare la strada al giovane Sebastiano Esposito : l'infortunio occorso ad Alexis Sanchez durante la sfida tra Cile e Colombia rischia di creare qualche grattacapo di troppo ad Antonio Conte. Senza l'attaccante trentenne, infatti, l'allenatore pugliese dovrà giocoforza fare i conti con un reparto offensivo ridotto a tre giocatori: Lautaro Martinez è sicuramente il più in forma dell'Intero comparto, mentre qualche dubbio in più aleggia su Romelu Lukaku che nelle sue ultime uscite in maglia ...

Infortunio D’Ambrosio - l’esito degli esami : il comunicato dell’Inter : Infortunio D’AMBROSIO – Qualche problema di troppo in casa Inter, il tecnico Antonio Conte deve fare i conti con gli infortunati. esami radiografici per Danilo D’Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di ...

Inter - infortunio per Alexis Sanchez in nazionale : lussazione ai tendini della caviglia per l’attaccane cileno : infortunio alla caviglia per Alexis Sanchez durante Colombia-Cile: lussazione ai tendini per l’attaccante dell’Inter La sosta per le nazionali porta con sè una brutta notizia per l’Inter: Alexis Sanchez si è infortunato. L’attaccante nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo durante Colombia-Cile per un problema alla caviglia, per il quale è stato autorizzato a tornare in Italia al fine di sottoporsi agli ...

Inter : il derby d'Italia va alla Juventus - uomini di Conte accusano l'infortunio di Sensi : Succede di tutto durante il derby d'Italia, lo scontro tra le due compagini attualmente più forti sul palcoscenico nazionale sia per storia che per blasone. Gli uomini di Sarri partono a mille, con l'adrenalina che scorre a fiumi e i ritmi altamente frenetici, in un'atmosfera incandescente. La Juventus dimostra di avere recuperato pienamente le energie perse contro il Bayer Leverkusen, nella partita di Champions vinta martedì, mentre i ...

Inter - infortuni Godin e Sensi : allarme nerazzurro - i tempi di recupero : infortuniO Godin- Uscito anzitempo dalla super sfida di ieri sera contro la Juventus, Diego Godin ha riscontrato un piccolo problema al ginocchio, il quale sarà analizzato nel corso dei prossimi giorni. Nessun particolare allarme, con tempi di recupero stimati in pochi giorni di convalescenza. Conte ha preferito sostituire il giocatore per evitare possibili problematiche e […] L'articolo Inter, infortuni Godin e Sensi: allarme nerazzurro, ...