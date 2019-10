Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppeha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori all’ultimo minuto anche grazie all’asse tra il presidente del Consiglio e il dem Roberto. Per il premier laall’, oltre cento miliardi all’anno, è “la madre di tutte le battaglie”. Una sfida che va affrontata “con coraggio”, mettendo gli interessi degli elettori prima di quelli dei partiti. “I cittadini in giro per l’Italia mi chiedono una svolta ‘ scrive ...

TV7Benevento : Fisco: sms Conte a Gualtieri, 'coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti'... - Investireoggi : SMS Inps Reddito di Cittadinanza: quali documenti preparare per non perdere l'accredito di ottobre… -