Decreto fisco in Consiglio dei ministri Cosa prevede la Manovra 2020

**Dl fisco : anche 'cornice' Decreto in Cdm** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, al Cdm di stasera sulla manovra verrà esaminata anche "la cornice" del decreto fiscale. Una decisione emersa da una riunione di governo che si è svolta in serata a palazzo Chigi a cui erano presenti il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Decreto fisco - nella nuova bozza arriva la multa per i negozianti che non accettano il pagamento con bancomat : A sette anni dalla legge che impone di accettare i pagamenti elettronici arrivano finalmente le multe per i negozianti che storcono il naso e chiedono i contanti. A prevederle è l'ultima bozza del Decreto legge fiscale collegato alla manovra, che però non è all'ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi e sarà esaminato probabilmente lunedì prossimo. La sanzione ammonta a 30 euro più il 4% del valore della transazione per

Legge di bilancio 2020 : Decreto fisco e tasse - cosa contiene. Le novità : Legge di bilancio 2020: decreto fisco e tasse, cosa contiene. Le novità Durante il prossimo Consiglio dei ministri, previsto per martedì 15 ottobre 2019, dovrebbe essere approvato il disegno di Legge che costituirà la base della prossima Legge di bilancio. Legge di bilancio: quanto vale la prossima manovra? Alla fine, la Legge di bilancio per il 2020 dovrebbe valere tra i 29 e i 30 miliardi. Di questi più o meno 14 saranno reperiti ...

Decreto fisco - multe non pagate? Lo Stato trattiene l'importo dalle detrazioni : Il cantiere per il Decreto fiscale è aperto. E cominciano a circolare le prime bozze del testo - suscettibili di integrazioni, aggiunte e infiniti ritocchi - che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri lunedì prossimo. Per il momento si prevedono maggiori entrate attorno a 3 miliardi di euro, m

Manovra - tutte le misure del Decreto Fisco : Dopo l'approvazione del decreto clima, che prevede fondi per 450 milioni di euro per politiche su mobilità e ambiente, il Consiglio dei ministri di lunedì si appresta a esaminare anche il decreto Fisco collegato alla Manovra. Tra le misure contenute nella bozza c'è la confisca dei beni per gli evasori fiscali e la riapertura della rottamazione-ter.