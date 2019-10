“Dance Monkey” | la canzone che spopola in radio e scala le classifiche | ecco chi la canta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Probabilmente il nome Tones And I non vi dirà nulla, ma vi dirà qualcosa se ascoltate i pochi versi dellache fa:for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh/ I’ve never seen anybody do the things you do before/ They say move for me, move for me, move for me ay ay ay / And when you’re done I’ll make you do it all again”. E’ lei infatti l’autrice e interprete australiana di, il brano che solo in Australia ha conquistato il Disco di Platino con oltre 280mila copie vendute, mentre nel Regno Unito ha conquistato il primo posto nella prima settimana di ottobre, ottenendo il disco d’argento per le oltre 200mila copie vendute. Un risultato straordinario se si considera che era dal 2014 – con la rapper Iggy Azalea – che unante australiana non conquistava la vetta della classifica britannica. E in Italia? ...

