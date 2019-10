Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Nelal via i cantieri delle prime 9 opere pubbliche previste nel programma di riqualificazionedi, un programma di recupero e rigenerazione che riguarda una superficie complessiva di 632mila metri quadrati (63 ettari) di cui oltre 200mila metri quadrati di verde pubblico e aree per servizi locali, 76mila metri quadrati di residenziale e quasi 36mila metri quadrati tra viabilità e parcheggi per un totale di 29 interventi privati che finanziano 31 opere pubbliche per circa 53,3 milioni di euro di investimenti a carico dei privati. Questi i numeri del programma urbanistico previsto nel IV Municipio che dopo 14 anni vedrà finalmente la luce grazie all’approvazione in Giunta capitolina della delibera che a breve arriverà in Assemblea capitolina. “Roma riparte dalle sue periferie. Dalpartiranno iper la riqualificazione del quartiere, ...

CinqueNews : Campidoglio, approvato Print di Pietralata. Al via lavori dal 2020 - romadailynews : #Campidoglio, approvato Print di Pietralata. Dal 2020 via ai lavori: #Roma – Nel 2020 al… -