Assicurazioni | Ivass | altri 9 siti internet irregolari

Assicurazioni : Ivass - novità in prova idoneità iscritti Rui 2019 : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Ivass ha introdotto due novità nella sessione 2019 della prova di idoneità idoneità per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Secondo quanto indicato dall’autorità, la prima delle due riguarda l’apertura della fase di iscrizione, che è stata anticipata: i candidati potranno presentare la domanda esclusivamente in via telematica dalle 12 del 30 ottobre ...

Assicurazioni : Ivass - ‘assicurafacile.net’ o ‘Assicurazionimancini.com’ irregolari : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – La distribuzione di polizze assicurative tramite i siti ‘www.assicurafacile.net’ e’www.Assicurazionimancini.com’ è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Lo rende noto l’Ivass in un comunicato.Nel sito www.assicurafacile.net sono indicati i dati ...

Assicurazioni - Ivass : “Vogliamo aiutare persone in scelte complicate” : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – L’Ivass “cerca di guidare risparmiatori e consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali che contribuisce allo scarso livello di partecipazione nel mercato assicurativo è la scarsa conoscenza dei prodotti”. Lo ha detto, a margine della ‘Giornata dell’educazione assicurativa’, il presidente dell’Ivass ...