Sassari-Lietkabelis | Champions League basket | programma | orari | tv e streaming

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Reduce da un a dir poco inattesa sconfitta interna contro Trieste in campionato, che ha messo fine a una striscia di tre successi in fila, la Dinamotornerà in campo mercoledì, nella partita d’esordio diball, in cerca di riscatto. I rivali saranno i lituani del, al contrario dei sardi vincenti ieri dopo aver inanellato due passaggi a vuoto consecutivi in LKL (campionato lituano). La palla a due è inper le 20.30. Sarà possibile seguire la partita in diretta insu Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match per non perdervi nemmeno un secondo dell’esordio europeo dinellaball2019-2020. MERCOLEDì 16 OTTOBRE ORE: 20.30 DinamoDiretta: Eurosport Player Diretta Testuale OA Sport CLICCA QUI PER ...

dinamo_sassari : Da oggi è attiva la vendita per la sfida di @BasketballCL in programma mercoledì 16 ottobre alle 20:30 contro i lit… - dinamo_sassari : Mercoledì 16 ottobre alle 20:30 l’esordio in @BasketballCL sul parquet del PalaSerradimigni contro i lituani del… -