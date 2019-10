Pomeriggio 5 | Lory Del Santo e Marco Cucolo pronti per una figlia in affido

Lorys : la compagna di Andrea Stival contro troupe di Pomeriggio 5 : “Vi possano ammazzare” : La compagna di Andrea Stival, l'ex suocero di Veronica Panarello e nonno del piccolo Lorys è la protagonista di un video in cui inveisce contro la troupe di Pomeriggio 5: "Che vi possano ammazzare tutti, giornalisti di m***a" grida davanti alla sua abitazione la convivente di Stival. I giornalisti stavano tentando di intervistarla in attesa del verdetto di Cassazione per l'omicidio Lorys.Continua a leggere