Per le donne curde tutte le donne europee

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Contributo inviato da SE NON ORA QUANDO-LIBEREViolentata e lapidata. Ecco come ha concluso la sua giovane vita Hevrin Khalaf segretaria generale del Partito siriano del Futuro e attivista dei diritti delle. Nella guerra scatenata da Erdogan contro i curdi - per sradicarli definitivamente dalla loro terra e disperderli come i nuovi “palestinesi” del Medio Oriente- se necombatte un’altra: contro leche osano affermare i loro diritti e la loro libertà. Il feroce, barbaro assassinio è un messaggio inviato a noi: alleche vivono in quella zona martoriata e anche a noi,occidentali. A loro intima di abbassare la testa e scomparire dentro un burka, a noi dice che siamo politicamente insignificanti e inutili. Sì, da decenni in Occidente non si fa che parlare dei diritti delle, di volerli affermare, anche a costo di ...

BeppeSala : Oggi è stata uccisa Hevrin Khalaf, volto del dialogo tra le realtà curde, arabe e cristiane e attivista per i dirit… - matteosalvinimi : #Salvini: Genocidio armeni, un secolo fa sterminavano un milione e mezzo di uomini e donne. Non vorrei accadesse lo… - matteosalvinimi : #Salvini: in bilancio UE ancora 7 miliardi di euro in regalo alla Turchia per i prossimi anni. Possiamo pretendere,… -