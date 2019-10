Inter | Conte e Marotta vorrebbero rinforzare la rosa | piacciono Rakitic e Matic

Juventus - Conte carica l’Inter : “Crederci non costa nulla” : Juventus – Antonio Conte, intervenuto al Festival dello Sport, è tornato a parlare delle gerarchie in campionato. Il tecnico è consapevole di avere una rosa inferiore a quella di Juve e Napoli, ma crede nella possibilità di uno scudetto all’Inter. Juventus, Conte crede allo scudetto “Gap con la Juve? Penso che credere non costi niente, né per i tifosi dell’Inter, per quelli del Napoli, per le altre squadre. Credere non ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Inter - Conte vorrebbe Rakitic a gennaio per una squadra da scudetto : L'inizio di stagione dell'Inter è stato sicuramente positivo con sei vittorie raccolte nelle prime sette giornate. Secondo posto in classifica con diciotto punti, ad una lunghezza dalla Juventus capolista, e un rendimento al di sopra delle aspettative. Primato perso solo domenica con la sconfitta nello scontro diretto contro i bianconeri per 2-1, in cui sono emersi i limiti ancora presenti all'Interno della rosa nerazzurra. L'uscita dal campo di ...

Skriniar rilancia le ambizioni dell'Inter : 'Vogliamo vincere - Conte ha cambiato mentalità' : Milan Skriniar, nonostante abbia appena 24 anni e sia alla sua terza stagione con la maglia dell'Inter, è considerato ormai come uno dei punti di riferimento della squadra milanese. Il centrale slovacco in questa prima parte dell'anno sta offrendo buone prestazioni, ma non ancora agli altissimi livelli del suo recente passato milanese, probabilmente perché deve ancora completare il suo percorso di adattamento alla difesa a tre varata da Antonio ...

Siria - Conte su Intervento turco : "Si rischia la liberazione di migliaia di foreign fighters" : L'operazione militare promossa dalla Turchia nella Siria del nord preoccupa a livello internazionale. Oggi Luigi Di Maio ha condannato l'offensiva militare di Erdogan contro le forze armate dei curdi e - teoricamente - contro Daesh. In realtà, a combattere contro Daesh per anni, ci hanno pensato proprio i curdi che hanno a poco a poco riconquistato il territorio della Siria entrato a far parte del sedicente Stato Islamico. Proprio adesso che ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...

Calciomercato Inter - Conte avrebbe chiesto un centrocampista : Vidal il primo nome : Il big match perso domenica contro la Juventus ha messo in evidenza quelli che sono ancora i limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri hanno perso il primato in classifica, restando a diciotto punti e scivolando al secondo posto a meno uno proprio dai bianconeri. Il tecnico Antonio Conte, pur essendo consapevole di avere una squadra più debole, vuole giocarsi il titolo almeno fino all'ultima giornata. Per questo motivo ...

Spalletti - niente Milan! Duro confronto al telefono con l’Inter : “se date a Conte 12 milioni - a me…” : Spalletti non raggiunge l’accordo sulla buonuscita con l’Inter, salta il passaggio al Milan: l’allenatore ha un Duro confronto con la società nerazzurra al telefono Nelle ultime ore in casa Milan c’è stato un vero e proprio ribaltone: via Giampaolo nonostante la vittoria sul Genoa, contattati Spalletti e Pioli. Il primo sembrava il nome caldo, quello preferito da dirigenza e tifoseria, ma la scelta è virata sul ...

Inter - alta tensione Spalletti-Marotta. Il retroscena : “Se date 12 milioni a Conte…” : Il nuovo allenatore del Milan, si attende l’ufficialità a breve, è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la ...

Inter - Mazzola ha dubbi su Conte : 'Non mi convince - mi sembra ancora juventino' : Il fantasma del passato juventino di Antonio Conte torna a bussare alla sua porta. A rievocarlo è stato un ex grande calciatore e dirigente dell'Inter, Sandro Mazzola, il quale ha espresso un bel po' di riserve non tanto sulle capacità tecniche del 50enne leccese, quanto invece sulla sua capacità di adattarsi appieno nell'ambiente Interista. Ed è proprio su questo punto che l'ex attaccante ha manifestato un pensiero alquanto deciso, sostenendo ...

Inter - Tapiro d’Oro per Conte dopo il ko con la Juventus : “non ho bisogno di nessuna vendetta” : L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la sconfitta subita nella serata di ieri a San Siro contro la Juve Non avrà preso i tre punti contro la Juventus, ma Antonio Conte si è portato a casa un bel Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli lo ha consegnato oggi all’allenatore dell’Inter, chiedendogli lumi sui motivi del ko di San Siro. “Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che ...

