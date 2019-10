I 176 migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno al porto di Taranto

Migranti - Ocean Viking cerca un porto sicuro per 176 persone : La nave Ocean Viking è alla ricerca di un porto sicuro dopo aver tratto in salvo 176 persone in due diverse operazioni al largo della Libia.Dopo aver soccorso un gommone in difficoltà con a bordo 74 Migranti, ieri mattina la nave di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è stata avvisata dalle autorità libiche della presenza di un'imbarcazione in difficoltà e nel primo pomeriggio di ieri altre 102 persone sono state soccorse e accolte a ...