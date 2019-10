eWaste | ‘scomparsi’ 4 grandi elettrodomestici dismessi su 10

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Quattrodagli italiani su dieci non arrivano mai agli impianti di trattamento autorizzati. Finiscono, invece, in impianti non autorizzati, mercatini dell’usato o abitazioni private. E quanto emerso dall’indagine condotta dall’associazione Altroconsumo in collaborazione con il consorzio Ecodom su 205 Raee-Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da località su tutto il territorio nazionale. Presentata oggi a Roma, l’inchiesta è la prima ad aver sfruttato su larga scala la tecnologia satellitare per monitorare le rotte dei rifiuti elettronici domestici.Per verificare dove finiscono i Raee consegnati dai privati alle isole ecologiche comunali o ai negozianti per essere inviati verso un trattamento di qualità, Altroconsumo ed Ecodom hanno posizionato un tracker Gps su ...

