Ciclismo | altri corridori chiudono la carriera | si ferma anche Simon Spilak

Ciclismo - altri due azzurri passano professionisti : Alexander Konychev va alla Mitchelton-Scott - Giovanni Aleotti alla CCC nel 2021 : I giovani azzurri hanno lasciato il segno ai Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna) e si sono così guadagnati un posto nel World Tour per le prossime stagioni. alla lista dei corridori italiani che passeranno professionisti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si aggiungono ora altri due nomi, quelli di Alexander Konychev e Giovanni Aleotti, entrambi in gara tra gli Under23 nell’ultima rassegna iridata. Konychev correrà ...

Ciclismo - parte con una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru : il compagno di squadra scivola in curva e trascina tutti gli altri : brutta caduta per la squadra di Fabio Aru, la UAE Emirates, nella prima tappa dell’edizione 2019 della Vuelta. Un membro della squadra è caduto su una curva in contropendenza e con asfalto bagnato, trascinandosi con un effetto domino anche i compagni (e lo stesso Aru). Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Aru: “Una curva in contropendenza si è allagata ed è diventata fatale” L'articolo Ciclismo, parte con una ...