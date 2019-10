Al via in tutta Europa il progetto “Allenatore alleato di salute”

Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a : ignote - tuttavia - le novità : La build in questione reca il codice QP1A.190711.020.C3 e la versione di Android che ne deriva post installazione è ancora la 10.0 L'articolo Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a: ignote, tuttavia, le novità proviene da TuttoAndroid.

“Stanotte sei andato via” - gravissimo lutto per Gennaro Lillio. Tutta la sua tristezza in questo post : Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio, che in questi giorni dovrà dire addio al nonno Guido. È stato il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè e Lory Del Santo ad annunciare la scomparsa dell’uomo via Instagram. Abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni, è stato cresciuto dalla madre. Il nonno era per lui una figura di riferimento alla quale, solo poche ore fa, è stato costretto a dire addio. Gennaro ...

Rai 3 : al via le nuove edizioni di Agorà - Mi Manda RaiTre - Tutta Salute - Quante Storie e Passato e Presente : Giorgio Zanchini Il mattino di Rai 3 è più che collaudato, così tanto che anche nei mesi estivi i telespettatori hanno potuto contare sulla presenza dei programmi principali. Ma oggi, lunedì 9 settembre 2019, ripartono le edizioni autunnali dei titoli di punta della rete, con una novità su tutte, ovvero il cambio di guardia alla conduzione di Quante Storie, il cui volto sarà adesso quello del giornalista radiofonico Giorgio Zanchini. Rai 3, ore ...

Rai 1 a tutta fiction : al via Un Passo dal Cielo 5 - La Strada di Casa 2 e Imma Tataranni : Alessio Boni - La Strada di Casa 2 Le repliche de Il Commissario Montalbano daranno il via lunedì 9 settembre alla stagione tv 2019/2020 delle fiction di Rai 1. Ma quali sono le nuove serie in partenza? Ecco titoli e date. Ad inaugurare la lunga schiera di nuove produzioni sarà la quinta stagione di Un Passo dal Cielo, con protagonista Daniele Liotti nei panni del comandante della Forestale Francesco Neri. La fiction targata Lux Vide e Rai ...

Uplay Plus è da oggi disponibile su PC - tuttavia ci sono alcuni problemi : Uplay Plus è il nuovo servizio premium su PC presentato da Ubisoft, è da oggi disponibile in tutto il mondo. Il servizio permetterà agli abbonati (14,99 euro al mese) di avere accesso ad un vasto catalogo di titoli Ubisoft, tra cui The Crew 2, Prince of Persia I Due Troni, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, The Division 2 e decine di DLC e contenuti extra.tuttavia non è tutto oro quello che luccica e diversi utenti hanno riportato che il ...

Dragon's Dogma : per Capcom è un importante IP - tuttavia la momento non ci sono piani al riguardo : La saga di Dragon's Dogma è senza dubbio una delle più valide a disposizione di Capcom, e dopo aver pubblicato la remaster per le attuali console di Dragon's Dogma: Dark Arisen, sono molti i fan che attendono un nuovo capitolo.Capcom è naturalmente conscia dell'importanza di questa saga, tuttavia però per il momento non ci sono piani in tal senso. Ad affermarlo è stato il leggendario Hideaki Itsuno, creatore di Dragon's Dogma e Devil May ...

Gears 5 presenterà livelli più esplorabili - tuttavia non punta ad essere un Far Cry : Gears 5 rappresenterà per certi versi un cambiamento rispetto ai precedenti capitoli della saga, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il combattimento sarà ispirato a quello visto in Bioshock Infinite e che i livelli saranno molto più esplorabili, anche se non si punta a raggiungere i livelli di un Far Cry o Red Dead Redemption.Ecco quanto emerso dalle recenti dichiarazioni del capo dello studio Rod Fergusson:"Sapevamo che Geras 5 non ...