Acacias 38 | spoiler del 14 ottobre | Telmo scopre che i Valmez erano fratellastri

Una Vita - spoiler prossima settimana : un nuovo tranello ad Acacias 38 : Anticipazioni Una Vita, puntate dal 13 al 19 ottobre 2019: Maria va via Nelle prossime puntate di Una Vita, Higinio fingerà di cacciare Maria dopo le accuse di furto. Prima di lasciare Acacias la domestica confesserà a Casilda di essere sua madre e a Leonor che la domestica è sua sorella. Sconvolta a Una Vita, Casilda si scontrerà con Rosina, mentre Leonor cercherà di convincere la madre ad accettare la domestica come figliastra. Nelle puntate ...

Una Vita - spoiler : Samuel paga Cesareo per obbligare Ursula a lasciare Acacias 38 : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovella di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, rivelano che Samuel Alday deciderà di liberarsi di Ursula Dicenta una volta per tutte. Il fratello di Diego, infatti, pagherà il vigilante Cesareo per costringere la vecchia istitutrice ad abbandonare Acacias 38 per sempre. Una Vita: Ursula resta senza Padre Telmo Tempi duri in arrivo per Ursula, la ...

Una Vita - spoiler : Rosina riferisce agli abitanti di Acacias che Susana ha un amante : Nonostante continuano ad esserci momenti drammatici, la soap opera Una Vita è sempre molto seguita. Rosina Rubio (Sandra Marchena), negli episodi che verranno tramessi in Italia tra qualche settimana, avrà un sospetto su Susana Seler (Amparo Fernnadez). La madre di Leonor Hildago, dopo aver cambiato nuovamente residenza ancora una volta, diffonderà un pettegolezzo sulla zia di Liberto Seler. Nello specifico Rosina, non appena tornerà a vivere ...

Una Vita spoiler : Ursula costretta a lasciare Acacias 38 a causa di Samuel : Gli intrighi, i tradimenti, le storie d’amore, e i colpi di scena, continuano ad essere i temi principali della soap opera Una Vita. Nelle puntate che verranno trasmesse in Italia tra qualche settimana, Samuel Alday (Juan Gareda) dopo aver messo il parroco Telmo Martinez (Dani Tatay) nei guai accusandolo di aver fatto addormentare Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) per abusare di lei, prenderà di mira Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Intanto, la ...

Acacias 38 - spoiler al 12 ottobre : Samuel si rivolge ad uno strozzino : Una vita, la soap opera spagnola di grande successo, tornerà su Canale 5 con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 6 al 12 ottobre, rivelano che Samuel Alday si ritroverà senza un soldo e per risolvere la situazione, si vedrà costretto a rivolgersi ad un pericoloso usuraio. Intanto, Ursula verrà accolta da padre Telmo dopo essere stata allontanata in malo modo dalle vicine, mentre ...

Una Vita - spoiler prossima settimana : una terribile vendetta ad Acacias : Anticipazioni Una Vita, 22-28 settembre: Silvia vendica Arturo Nelle prossime puntate di Una Vita il dolore di Silvia per la morte di Arturo si trasformerà in vendetta. Agostina scoprirà che la donna possiede una pistola e capirà che la Reyes sarà pronta ad usarla. Intanto la vedova si renderà conto che Abascal e Blasco sono legati. Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita Silvia ucciderà Blasco a sangue freddo vendicando Arturo e ...

Spoiler Una Vita - 15-21 settembre : una tragica morte ad Acacias 38 : Una Vita, anticipazioni puntate prossima settimana: Arturo viene ucciso Un nuovo omicidio getterà nello sconforto i personaggi di Una Vita nelle puntate della prossima settimana della soap. Il giorno delle nozze di Arturo Valverde e Silvia Reyes infatti verrà rovinato da una morte improvvisa. Nelle puntate dal 15 al 21 settembre di Una Vita, Silvia apprenderà che Blasco è riuscito a evadere di prigione, verrà però riferito alla donna che il ...

Una Vita - spoiler : Rosina ritrova l'amante di Maximiliano ad Acacias 38 : Torna lo spazio con Una Vita, lo sceneggiato iberico andato in onda per la prima volta il 15 aprile 2015 in Spagna sull'emittente La 1. Gli spoiler delle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane, svelano che Rosina Rubio riceverà una brutta sorpresa. La donna, infatti, incontrerà ad un party Maria, la serva di Higinio Baeza che aveva avuto una storia con Maximiliano Hidalgo. Una Vita: l'arrivo di Maria Le anticipazioni di Una Vita ...

Una Vita spoiler : Ursula chiede l'elemosina dopo essere tornata ad Acacias 38 : Torna lo spazio con le notizie su Una Vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra che narra le vicende di alcune famiglie di un vecchio quartiere iberico. Gli spoiler, riguardanti le nuove puntate, in onda a breve su Canale 5 annunciano il ritorno di Ursula Dicenta. La dark lady, infatti, tornerà ad Acacias 38 dopo essere stata rinchiusa in sanatorio da Blanca, Samuel e Diego con la complicità del padre Koval. Qui la donna apparirà vestita con degli ...

Una Vita spoiler : Blanca accoltella Samuel e scappa con Diego da Acacias 38 : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera ideata da Aurora Guerra che va in onda in Italia dal 22 giugno 2015. Nelle prossime puntate Blanca Dicenta e Diego Alday decideranno di vendicarsi di Samuel prima di lasciare per sempre Acacias 38 insieme al piccolo Moises. Una Vita: Samuel rapisce Moises Le anticipazioni di Una Vita relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5, riportano della fuga di Diego ...

Una Vita - spoiler : Blanca pugnala Samuel e lascia Acacias 38 con Diego e Moises : Finalmente nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato Una Vita la coppia formata da Blanca Dicenta e Diego Alday avrà il tanto sperato lieto fine. La figlia di Ursula stufa di essere stata allontanata nuovamente dal figlio Moises per colpa di Samuel, tenderà un vero e proprio tranello al marito. Quest’ultimo consentirà alla moglie di ricongiungersi con il suo bambino, con la convinzione che abbia davvero deciso di rimanere al suo fianco. ...

Acacias 38 - spoiler al 31 agosto : Moises sarà finalmente al sicuro : Ad Acacias 38, come le anticipazioni di Una Vita mostrano, finalmente ci sarà giustizia per tutte le cattiverie commesse da Ursula. La donna finirà con il diventare pazza, la sua stessa figlia le negherà l'esistenza di Moises. La Dicenta aveva usato la stessa strategia con Blanca, facendole credere che avesse partorito una femmina, morta subito dopo il parto. Acacias 38 perderà una persona cattiva e pazza, Ursula Nella prossima settimana, dal 26 ...

Una vita - spoiler del 21 agosto : la Dicenta ritorna ad Acacias in cerca del nipote : Tornano le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda mercoledì 21 agosto a partire dalle 13,40 su canale 5. Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno anche il nuovo episodio in cui, dopo aver ritrovato il figlio Moises, Blanca e Diego saranno al settimo cielo. La giovane Dicenta inoltre, deciderà di passare in ospedale per ringraziare Carmen, ma troverà il letto vuoto. Sarà Samuel a ...