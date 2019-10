A Lampedusa anche la ' barca dei bambini'

Nuovo sbarco a Lampedusa - ci sono anche 17 bambini : Roma, 13 ott. (AdnKronos) – Ancora uno sbarco autonomo di migranti a Lampedusa. E’ Mediterranean Hope a segnalare su Twitter che “intorno le 18.00 un’imbarcazione in legno ha ormeggiato al Molo Commerciale e le persone hanno iniziato a sbarcare autonomamente sulla banchina. A bordo 17 bambini, uno di appena una settimana e un altro di un paio di mesi, 50 donne e 8 uomini nella maggior parte originari della Costa ...

Migranti - naufragio a Lampedusa : 13 donne morte - dispersa anche bimba di 8 mesi : naufragio di una barca di Migranti vicino alle coste di Lampedusa: sul posto le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato fino ad ora 13 cadaveri, avvistati...

Naufragio a Lampedusa - si indaga anche per omicidio colposo : Mauro Indelicato Il sostituto procuratore Salvatore Vella a Lampedusa per coordinare le indagini: si indaga non solo sulle accuse di Naufragio, ma anche per omicidio colposo mentre prosegue la tragica conta delle vittime Quando la notizia della tragedia giunge negli uffici di via Mazzini, dove ha sede la procura di Agrigento, magistrati e impiegati capiscono che la giornata, oltre che contrassegnata dal lutto, si rivelerà a livello ...

**Migranti : naufragio Lampedusa - tra i dispersi anche una bimba di 8 mesi con la sua mamma** : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - C'è anche una bimba di appena 8 mesi con la sua mamma tra i dispersi al largo di Lampedusa, dopo il naufragio avvenuto la scorsa notte a poche miglia dall'isola. Come apprende l'Adnkronos, a raccontarlo è stata una sopravvissuta, sorella delle due vittime che è riuscita

Migranti : sindaco Lampedusa - 'nel 2020 qui anche ragazzi scuole africane' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "L'anno prossimo, a Lampedusa, non dovremo essere solo europei e italiani: abbiamo bisogno che vengano anche le scuole dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Solo contaminando la cultura, scambiandoci le idee, possiamo costruire un mondo di pace". E' la proposta lancia

Migranti - in 27 sbarcano nella notte a Lampedusa : anche 8 bambini. E la Ocean Viking ne soccorre altri 36 : a bordo sono 218 : Ventisette solo nell’ultima notte. Oltre 220 due giorni fa, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Il numero di Migranti che nelle ultime settimane stanno arrivando sulle coste italiane è in aumento e mette in allarme il Viminale: sono 1435 quelli sbarcati da inizio settembre. E la maggior parte non arriva a bordo delle navi delle ong, o con quelle della Guardia costiera, ma lo fa autonomamente, con i cosiddetti ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - sull'isola anche la protesta dei tunisini : Si fa sempre più critica la situazione a Lampedusa. I numeri, impietosi, confermano quanto già emerso nei giorni scorsi e cioè che l’isola rischia di essere travolta da una repentina impennata di sbarchi, autonomi e non. Il primo numero descrive appieno ancora una volta il contesto in cui si trova il locale centro d’accoglienza: a fronte di una capienza massima di 95 persone, attualmente all’interno sono ospitati 240 migranti. E dire che non si ...

Doppio sbarco a Lampedusa. Sull'isola arrivano circa 130 migranti - anche casi medici e donne incinte : Nuovo sbarco a Lampedusa. Nel primo pomeriggio in porto è arrivata un’imbarcazione con oltre cento migranti (108, secondo l’Ansa) che era stata avvistata qualche ora prima. In mattinata, invece, c’era stato un altro approdo con una ventina di migranti arrivati autonomamente sulla terraferma. I profughi sono stati trasferiti nell’hotspot dell’isola dove, in mattinata, era stato eseguito il trasferimento di 80 ...

Migranti : tra gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull'isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c'

