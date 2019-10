Scoperto giacimento di gas in Iran | almeno 540 miliardi di metri cubi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019)in, nella provincia meridionale di Fars, un nuovodi gas naturale, stimato in540di: lo ha annunciato il vicedirettore della compagnia petrolifera nazionale della Repubblica islamica, Reza Deghan. Citato dall’agenzia petrolifera Shana, Deghan ha riferito che368didel gas del, denominato Eram, sono estraibili. Il valore della riserva è stimato in 40di dollari ed è potenzialmente in grado di soddisfare il fabbisogno interno di gas per 16 anni. L'articolodi gas in540diMeteo Web.

