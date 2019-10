Salvini | andare oltre il vecchio Centrodestra | vogliamo aggregare

Matteo Salvini - un mese da senatore senza andare mai in Senato : Il leader della Lega è stato presente solo al voto di fiducia del governo Conte due. Poi è sempre stato “in missione” per i suoi eterni tour elettorali in Calabria e in Umbria

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

Pd - Boldrini : “Salvini mi critica? È un po’ annoiato - spero si trovi un hobby. Può andare al Papeete a distendersi un po’” : Ho deciso di entrare nel Pd perché si sta aprendo al dialogo con tanti gruppi, con tante parti della società che si erano sentite un po’ trascurate. Io porterò avanti le battaglie di sempre”. Così l’ex presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, spiega così perché ha deciso di dire addio a Leu e passare al Partito democratico. E al leader della Lega che la critica risponde: “Salvini è un po’ annoiato, ...

Cazzola insulta Salvini : Deve andare a fare in c... : "Se avessi saputo di trovarmi di fronte dieci minuti di Matteo Salvini, probabilmente non sarei venuto, perché la mia opinione su di lui è la segunte: Deve andare a fare in c…". Giuliano Cazzola perde il controllo e insulta il capo politico del Carroccio in diretta tv, ospite a L'aria che tira, su La7. Un'uscita sopra le righe che lascia sbigottita la padrona di casa Myrta Merlino, l'intero studio e ospiti compresi, attoniti per la sparata ...

La7 - Cazzola vs Bitonci : “Salvini deve andare a fare in culo”. “Vergognati - me ne vado” : “Cosa penso di Salvini? Che deve andare a fare in culo“. “Vergognati, io mi alzo e me ne vado”. Duro scontro a L’Aria che tira, su La7, tra l’economista Giuliano Cazzola e il deputato della Lega, Massimo Bitonci. Cazzola, da sempre critico nei confronti della Lega, si è detto soddisfatto della formazione del nuovo governo che scongiura un esecutivo guidato da Salvini e che, a suo dire, porterebbe a effetti ...

Crisi di governo : Giorgetti “Salvini unico a voler andare avanti” : Crisi di governo: Giorgetti “Salvini unico a voler andare avanti” Con il voto di fiducia a palazzo Madama, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora, si potrà considerare definitivamente chiusa la Crisi di governo. La maggioranza è cambiata nel giro di appena un mese, con la Crisi innescata l’8 agosto da Matteo Salvini e confermata il 20 dello stesso mese, con le dimissioni rassegnate dal premier Conte. Dal ...

L'aria che tira - Cazzola : 'Salvini deve andare a fare in c...' : E' stata una puntata de L'aria che tira particolarmente movimentata quella che ha visto come ospiti l'economista Giuliano Cazzola ed il deputato leghista Massimo Bitonci. A far alzare i toni è stata un'espressione dell'esperto di economia che ha manifestato una certa insofferenza rispetto al fatto che una larga fetta di trasmissione fosse stata dedicata a Matteo Salvini. Cazzola, senza giri di parole, ha manifestato una scarsa stima nei ...

L'aria che tira - Cazzola insulta Salvini : "Deve andare a fanc*lo". Merlino : "Si scusi - non le fa onore" (Video) : “Salvini deve andare a fare in culo, sono stato chiaro?”. Giuliano Cazzola sgancia la bomba durante L’Aria che tira, lasciando di stucco Myrta Merlino (video qui). “Ma come! Siamo usciti dall’era del vaffa, siamo tutti sobri” replica allibita la conduttrice, che invita immediatamente l’economista a compiere un passo indietro: “Ritiri quello che ha detto, è grave. Ritiri quella frase, non è una bella frase, non è degna di lei e della sua ...

L'Aria che tira - Cazzola in diretta : "Salvini deve andare a fare in c***". Merlino allibita - rabbia Bitonci : Una scena sconcertante a L'Aria che tira. L'economista Giuliano Cazzola, in collegamento con Myrta Merlino, assiste in silenzio all'intervista in diretta di Matteo Salvini al Senato. Poi prende la parola e con estrema tranquillità spiega: "Se avessi saputo che avrei dovuto ascoltare Salvini per 20 m

Governo - Giorgetti (Lega) : “Salvini è un povero Cristo - era l’unico che voleva andare avanti mentre noi gli dicevamo di rompere” : Il suo capo ha fatto cadere il Governo M5s-Lega, ma lui lo assolve. E, anzi, si assume la corresponsabilità della decisione di mandare a casa il primo esecutivo Conte. “Ce l’hanno tutti con Salvini, povero Cristo… – commenta Giancarlo Giorgetti, scambiando alcune battute nel cortile interno della Camera mentre in Aula è in corso il dibattito sulla fiducia al Conte bis – Matteo era l’unico che voleva andare avanti, mentre ...

Salvini : via maestra è andare al voto : 17.07 "L'Italia non può avere un governo con posizioni distanti per questo abbiamo ribadito che i troppi "no" hanno portato alla fine di questa esperienza di governo. Oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo, 'governi contro', sono le elezioni". Così il leader della Lega Salvini al termine delle consultazioni col presidente Mattarella al Colle. "C'era un governo fermo che tiene fermo il Paese, se si vuole far ripartire il ...

Giancarlo Giorgetti e Salvini - allarme rosso : "Non può andare avanti così". La voce dal cuore Lega : Mercoledì alle 13 Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno "fatto pace" davanti ai giornalisti che li attendevano a Montecitorio, dove si era appena chiusa la riunione dei deputati della Lega. Segretario e vice, sorridenti e scherzosi, hanno assicurato che non c'è alcuna crisi o divisione dentro i

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - aprire la crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...

Salvini : una truffa mandare al Governo gli sconfitti : Salvini, una frutta mandare al Governo gli sconfitti. Martedì voglio ascoltare quello che dirà il presidente del Consiglio.