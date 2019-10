Mara Venier contro Emanuele Filiberto | Non gli ho mai chiesto di fare l' inviato a

Mara Venier - battibecco social con Emanuele Filiberto : “Mio inviato? L’ha sognato” : battibecco social tra la signora della domenica di Rai UNo, Mara Venier e Emanuele Filiberto, in questo momento tra i concorrenti di “Amici Celebrities”. Secondo l’indiscrezione pubblicata dalla rivista Chi il “principe” Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe rifiutato la proposta lavorativa come inviato per “Domenica In”, preferendo il talent di Canale 5. Mara Venier ha risposto con una storia di Instagram nella quale ...

Mara Venier contro il principe Emanuele Filiberto : “Non gli ho mai chiesto di fare l’inviato di Domenica In - l’ha sognato” : Fuoco incrociato e a distanza, via social, tra la regina della Domenica di Rai Uno e uno dei concorrenti più discussi di “Amici Celebrities”. Il settimanale Chi ha pubblicato una indiscrezione, secondo la quale il principe Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe rifiutato la proposta lavorativa come inviato per “Domenica In”, a favore della sua partecipazione al talent show di Canale 5. Ma Mara Venier non ci sta e ha risposto con una Stories sul ...

Marcuzzi col pancino sospetto : "Tutta ?colpa della pasta di Mara Venier" - : Novella Toloni La conduttrice de "Le Iene" si è mostrata sul social in alcuni video equivoci dove, per colpa di una lauta cena a casa della Venier, è apparsa con un pancino sospetto Dopo la divertente cena con l'ex marito Gerry Calà, un altro personaggio famoso è stato ospite a casa di Mara Venier. Alessia Marcuzzi e il marito Paolo sono stati a cena dalla conduttrice di Domenica In per una serata casalinga all'insegna del buon cibo. ...

Mara Venier su Barbara d’Urso : “La competizione mi disturbava” : Barbara d’Urso: la nuova rivelazione di Mara Venier spiazza Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero. E in questa occasione ha parlato della sua Domenica In, della sua famiglia, di suo marito Nicola Carraro, ma anche di Barbara d’Urso. Difatti l’anno scorso le due conduttrici sono state per alcuni mesi l’una contro l’altra con le loro rispettive trasmissioni domenicali. Ma come avrà vissuto ...

Mara Venier e Fialdini : i loro programmi simili? Parla Costanzo : Francesca Fialdini e Mara Venier, Maurizio Costanzo: “I loro programmi simili? Non mi pare” Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui si confronta con i lettori sui programmi e i personaggi televisivi. E sull’ultimo numero del settimanale, un lettore ha voluto far sapere al giornalista di ritenere molto simili i due programmi domenicali condotti da Mara Venier e Francesca Fialdini, chiedendogli un suo ...

