La compagna vuole lasciarlo | moldavo la pesta a sangue

(Di domenica 13 ottobre 2019) Federico Garau La violenza è scoppiata dopo che la donna ha comunicato al 43enne la sua intenzione di. Lo straniero l'hata a, per poi abbandonarla in camera da letto e fuggire a bordo di una bici Arriva da Copparo, in provincia di Ferrara, la notizia dell'ennesimo caso di violenza commessa nei confronti di una donna. A finire in manette un 43enne, che ha massacrato di botte la, una connazionale di 45 anni. L'episodio durante la giornata di ieri, all'interno dell'appartamento condiviso dalla coppia. Secondo le poche notizie rilasciate fino ad ora dagli inquirenti, la donna, che lavora come bandante, aveva deciso di troncare la relazione dopo un anno di convivenza, ed il 43enne ha reagito aggredendola. Calci, pugni, e colpi inferti anche con un oggetto appuntito – sino ad ora non identificato -, che hanno ridotto la vittima in fin di ...

