Il padre di Ciccio e Tore | «Capii che quei corpi nel pozzo erano dei miei bimbi dalla

Fonte : corriere

(Di domenica 13 ottobre 2019) Accusato ingiustamente e incarcerato per l’omicidio dei due figli, Filippo Pappalardi scoprì dal carcere chemorti cadendo in una cisterna. Tornato libero, continua la sua battaglia: «Chi sa come andò, dica la verità»

