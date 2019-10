Cafiero de Raho | «Ho elogiato la stretta di De Laurentiis sulla camorra»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 13 ottobre 2019) Dopo le dichiarazioni di ieri, Il Mattino intervista il procuratore nazionale antimafia Federicode. Il procuratore illustra il suo discorso e chiarisce di non aver parlato delle mafie nello sport in generale e di non aver fatto riferimento soltanto ad alcuni calciatori del Napoli che hanno rapporti con i clan. Nel mio intervento ho parlato di tante situazioni: dagli ultras juventini legati alla ‘ndrangheta al calcio-scommesse, per finire alle numerose inchieste in materia di frodi sportive. Ho anche fatto riferimento alle stesse frequentazioni pericolose tra alcuni calciatori del Napoli, e non solo, con alcuni ambienti camorristi. Ma ho parlato in generale, e senza riferirmi a situazioni particolari. E aggiungo che bene ha fatto il presidente del Napoli, De, a inserire una clausola generale di contratto che impone a tutti i calciatori della squadra di non avere ...

