Spara sui braccianti per farli lavorare di più | arrestato imprenditore a Terracina

Foggia - Spara a moglie e figlie e poi si suicida : Ha ucciso la moglie e le due figlie, di 12 e 18 anni, poi si è tolto la vita. E' accaduto a Orta Nova, nel Foggiano: l'uomo, 53 anni, ha agito tra le mura domestiche nel cuore della notte, intorno alle 2. Ha sparato prima prima alla moglie di 54 anni, poi alle due figlie ed infine si è suicidato, usando sempre la stessa arma. ancora scarse le informazioni sul movente, sul posto stanno operando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la ...

I poliziotti uccisi a Trieste salvarono 15enne dal suicidio 10 giorni prima della Sparatoria : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi nella sparatoria di Trieste di venerdì 4 ottobre, salvarono un 15enne da un tentativo di suicidio 10 giorni prima di morire. Lo rivela la Polizia di Stato su Facebook: "Con la semplicità di chi pensa di aver fatto solo il proprio dovere, tornarono in ufficio, contenti per quel ragazzo". Intanto, l'aggressore Alejandro Stephan Meran è stato trasferito in carcere.Continua a leggere

Sparatoria Trieste - sui social c’è chi esulta per la morte dei poliziotti : Una utente di Facebook ha postato una foto del luogo della tragedia con una frase di giubilo per la morte dei due agenti di polizia. Lo sdegno di Matteo Salvini. Mentre l’Italia piange Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia caduti nella Questura di Trieste sotto i colpi di Alejandro Stephan Meran, un dominicano affetto da problemi psichici, sul web c’è chi esulta. Su Facebook, una certa Diana Sam Coni, che si è fatta ...

Brasile - bambina di 8 anni muore “colpita da un proiettile Sparato dalla polizia” : proteste a Rio de Janeiro e sui social : Una bambina di 8 anni è morta in una favela di Rio de Janeiro, in Brasile, colpita alla nuca da un proiettile che, secondo alcuni testimoni, è stato sparato dalla polizia. La sparatoria è avvenuta venerdì ma b, questo il suo nome, è morta successivamente in ospedale. Le autorità di Rio de Janeiro hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire chi abbia effettivamente sparato e perché. La vicenda che ha colpito molto l’opinione ...

Brexit : Lamy - ‘no deal è bluff - uscire da mercato interno è Spararsi sui piedi’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Continuo a pensare che ci sia molto bluff” nell’atteggiamento del premier britannico Boris Johnson quando parla dell’ipotesi di Hard Brexit. “Rinunciare al mercato interno e tornare ad un mercato gestito dal Wto è come spararsi sui piedi. E’ come passare dalla serie A alla serie D senza passare dalla serie B. Non ha nessun senso, è un bluff politico. E’ nella ...