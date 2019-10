Sconcerti | il calcio jazz di Mancini può farci dimenticare un’epoca storta lunga 10 anni

Sconcerti : quella dell’Inter è stata una piccola lezione di calcio moderno : Mario Sconcerti fa un’accorata difesa dell’Inter, se ne avesse bisogno, dopo la sconfitta con il Barcellona in Champions non cambierei adesso l’Inter col Barcellona. L’Inter sta nascendo, il Barcellona ha gli acciacchi di Messi e la poca fantasia del suo allenatore, dimostra l’anzianità dei suoi titoli. Il Barça non ha giocato, ha simulato un vecchio calcio d’autore in cui non è previsto il tiro e nessuno, nemmeno i migliori possono ...