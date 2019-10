Nascondeva droga sul balcone | arrestato 24enne a Scoglitti

Nascondeva la droga negli abiti del figlio! Arrestato un marocchino : Un 39enne marocchino utilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività di pusher. È stato denunciato dalla compagna: per lui sono scattate le manette. Ultilizzava il figlio neonato per solgere la sua attività illecità. Nabil Kouirhi, marocchino di 39 anni, è stato Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni e 7 mesi.-- Come spiega il Gazzettino, l'uomo è stato Arrestato in ...